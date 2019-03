von SK

Hohner-Akkordeonorchesters 1927 Trossingen

Bild: Veranstalter

Trossingen, Dr. Ernst-Hohner-Konzerthaus, Sa, 30.3., 20 Uhr: Zum Jahreskonzert hören die Gäste unter anderem "Zigeunerbaron" von Johann Strauß und die "Karelia-Suite" von Sibelius. Den zweiten Teil des Konzerts eröffnet das Trossinger Mundharmonikaensemble "Harmonicamento". Karten-Telefon 07425/20212.

Café del Mundo

Bild: Mike Meyer

Schwenningen, Neckarhalle, Mi, 27.3., 20 Uhr: Die beiden Gitarrenvirtuosen Jan Pascal und Alexander Kilian (Bild) alias „Café del Mundo“ spielen seit Mai 2008 jährliche Tourneen, inzwischen weltweit rund 120 Konzerte im Jahr. Zusammen mit der aus Sevilla stammenden Flamenco-Tänzerin Azucena Rubio erschaffen sie ein emotionales, elektrisierendes Erlebnis aus Klang, Rhythmus und Bewegung. Karten gibt es im Vorverkauf im Franziskaner Kulturzentrum und im Schwenninger Bahnhof, Telefon: 07721-822525, E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de.

Tag der offenen Tür zum Welttheatertag

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Theater am Turm, Mi, 27.3., 12 Uhr: Zum Welttheatertag rollt das Theater am Turm der Bevölkerung den roten Teppich aus und lädt dazu ein, unter vielen Programmpunkten auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Auch Kinder können ab 14.30 Uhr die Theaterluft schnuppern. Das Theater-Team freut sich auf mögliche neue Schauspielkollegen.

Wie baut man heute ein mittelalterliches Kloster?

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Hochschule, Do, 28.3., 20 Uhr: Die Reihe Studium Generale hat Hannes Napierala zu Gast. Der Geschäftsführer des einzigartigen Vorhabens "Campus Galli" erläutert die Entstehungsgeschichte, den aktuellen Fortschritt und die Zukunft des Projektes. Der Eintritt ist frei.

Comedy United – Lachen verbindet

Bild: Robert Maschke

Schwenningen, Neckarhalle, Do, 28.3., 20 Uhr: Mit "Comedy United" stehen gleich fünf Komiker mit internationalen Wurzeln auf der Bühne. Moderator und Komiker Sascha Korf kündigt seine Kollegen Nektarios Vlachopoulos, Roberto Capitoni, Liza Kos und Fatih Cevikkollu. Karten-Telefon: 07721-822525.

Musical-Show: Mamma Mia

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 28.3., 20 Uhr: Die charmante und humorvolle Geschichte um drei mögliche Väter und zwei unvergessliche Tage ist bei der Musical-Show auf der Bühne des Kurhauses zu sehen. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für acht Euro erhältlich.

Benefizkonzert für die Katharinenhöhe

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, So, 31.3., 17 Uhr: Der Laetitia-Chor lädt als Gastgeber in die Pfarrkirche ein. Zu Gast ist der Balinger Gospelchor "Voices, Hearts and Souls". Vor dem Auftritt der Balinger mit rund 50 Sängerinnen und Sängern wird der Laetitia-Chor als "Vorgruppe" mit einigen Liedern einstimmen.