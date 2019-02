von SK

Rollenschütteln und Einpfitzen

Bild: Elke Rauls

Villingen, Zehntscheuer, Mi, 27.2., 19.30 Uhr: Mit dem traditionellen Rollenschütteln startet die Historische Narrozunft Villingen in die heiße Phase der Fasnet. Gemeinsam ziehen die Narros ab 19.30 Uhr vom Riet aus durch die Stadt bis zum Narrobrunnen in der Oberen Straße. Dort wird das Schunkellied angestimmt. Jeder Teilnehmer erhält anschließend einen Schnaps und eine Brezel. Ebenfalls um 19.30 Uhr treffen sich am Mittwoch die Butzeselgruppen vor der Zehntscheuer zum Einpfitzen. Die Gastronomie in der Zehntscheuer ist auch vor und nach dem Rollenschütteln geöffnet.

Schlüsselübergabe – Die Figuren von Ingeborg Jaag

Bild: Lutz Hugel

Villingen, Franziskanermuseum, Mi, 27.2., 13 Uhr: Noch bis Sonntag, 10. März, sind die liebevoll gestalteten Figuren von Ingeborg Jaag in der neuen Ausstellung im Franziskanermuseum zu sehen. Dieses Jahr zeigen die Miniaturen die Szenerie der Schlüsselübergabe. Am Sonntag findet dann eine Sonderführung mit dem Titel "Wa trummlet au..." mit Gunther Schwarz statt.

Nur Drei Worte

Bild: Veranstalter

Freiburg, Wallgraben-Theater, Mi, 27.2., 20 Uhr: Nur drei Worte schaffen es, die behagliche Welt der Zweierbeziehungen von vier Freunden auf den Kopf zu stellen, als eines der beiden Paare nach dem gemeinsamen Abendessen ganz beiläufig eine Bombe platzen lässt: "Wir trennen uns." Joanna Murray-Smith ist eine vielfach ausgezeichnete Gegenwartsdramatikerin.

Schmotzige in Villingens Innenstadt

Bild: Elke Rauls

Villingen, Innenstadt, Do, 28.2., 14 Uhr: Ab 10 Uhr werden die Schüler im Stadtgebiet und das Hauptgebäude des Landratsamtes durch die Vereine befreit. Der kleine Kater der Katzenmusik wird um 13.15 Uhr im Rietvogelnest befreit. Ab 14 Uhr zieht der Kinderumzug durch die Innenstadt.

Glonki-Gilde tourt durch Deutschland

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Neue Tonhalle, Do/Fr, 28./29.2., 20 Uhr: Die Glonkis laden dieses Jahr an ihren beiden Ball-Abenden auf eine vielseitige Tour durch Deutschland ein, – und das ganz ohne Villingen verlassen zu müssen. Für beide Abende sind noch Restkarten an der Abendkasse oder unter Telefon 0173/3459487 verfügbar.

Konzert mit The Jack

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 1.3., 19.30 Uhr: Wer am Fasnachtfreitag Lust auf Hard-Rock hat, ist in der Scheuer gerade richtig. Beim Rockclub spielt die AC/DC-Cover-Band "The Jack". Ihr Repertoire deckt die gesamte Schaffensperiode von AC/DC von den Anfängen bis heute ab.