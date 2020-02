Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es zwei Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

„Wuescht 2-3-4“

Bild: Franziskanermuseum

Villingen, Franziskanermuseum, Di, 7.1. – So, 1.3.: Die alljährliche Ausstellung mit Figuren von Ingeborg Jaag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wuescht 2-3-4“. Die Ausstellung ist vom 6. Januar bis 1. März im Franziskanermuseum zu sehen.

Politischer Aschermittwoch des CDU-Stadtverbandes

Bild: DPA

Donaueschingen, Gasthaus Bräustüble, Mi, 26.2., 19.30 Uhr: Bereits zur Tradition geworden ist der Politische Aschermittwoch des Stadtverbandes in Donaueschingen. Kraftvolle politische Debatten haben am Aschermittwoch Tradition. Gerade die jüngsten Ereignisse bieten Anlass zu klaren und pointierten Einordnungen. Auch die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg in fast genau einem Jahr werfen ihren Schatten voraus. Der CDU-Stadtverband lädt alle Bürger ein.