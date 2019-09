Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sechs Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Absurdes Theater: Die Nashörner

Bild: Patrick Pfeiffer

Villingen, Theater am Ring, Mi, 25.9., 20 Uhr: Ein Nashorn galoppiert durch die Stadt und zerstört alles um sich herum. Kaum hat sich der Staub gelegt, rennt ein zweites Nashorn vorbei, dann ein drittes und ein viertes... Schnell kursieren die unterschiedlichsten Theorien über dieses seltsame Ereignis. Auch im juristischen Verlagshaus der Stadt wird heftig spekuliert, bis man zu der Erkenntnis kommt: Die Nashörner sind nichts anderes als verwandelte Stadtbewohner. Ihre Verwandlung ist ansteckend und erfolgt schleichend. Stückeinführung um 19.30 Uhr im Kleinen Saal.

Gesundheit im Gespräch – Cannabis

Bild: Veranstalter

Villingen, Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Mi, 25.9., 19.30 Uhr: „Quo vadis Cannabis – zwischen Hype und Hybris“ heißt der Vortrag über Schmerztherapie von Dr. med. Michael Trick, Leitender Oberarzt der Abteilung für Anaesthesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie am Klinikum Konstanz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgergespräch mit Martina Braun MdL

Bild: Büro Martina Braun

Schwenningen, Schule VS-Mühlhausen, Mi, 25.9., 19.30 Uhr: Die grüne Wahlkreisabgeordnete, Martina Braun, lädt zu offenen Bürgergesprächen ein. Sie wird über ihre aktuelle Arbeit im Landtag berichten und sich den Fragen der Besuchenden stellen. Weitere Termine: Am 23.10. in Niedereschach-Kappel sowie am 20.11. in Vöhrenbach.

Spazieren im Städtle

Bild: Villinger Bündnis für Familien und Senioren

Villingen, Seniorenresidenz am Kaiserring, Do, 26.9., 15 Uhr: Das Villinger Bündnis für Familie und Senioren freut sich auf viele interessierte Teilnehmer beim Spaziergang jeweils am letzten Donnerstag im Monat. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Kaisersaal der Seniorenresidenz Am Kaiserring.

Herbstfest des Gesangvereins Brigachtal

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Turn- und Festhalle Kirchdorf, Sa, 28.9., 19.30 Uhr: Zwei Bühnen, Wurstsalat und ganz viel Musik. Dieses Jahr ist der Akkordeonverein Brigachtal mit seinem ersten Orchester sowie der Mundharmonikagruppe „Mundharmonie“ zu Gast. Von Bob Dylan bis Nena ist alles dabei. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Vorverkaufsstart: Oesch‘s die Dritten

Bild: Christel Paskal

Schonach, Haus des Gastes, Sa, 2.11., 20 Uhr: Das Familien-Sextett aus dem Berner Oberland ist so unverkennbar wie seine Musik. Mit ihrem typischen Oesch-Sound und der positiven Ausstrahlung begeistern die Musiker ihre Zuhörer. Karten gibt es im Vorverkauf ab 28 Euro unter Telefon 07722/964810.