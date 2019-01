von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier haben wir Veranstaltungstipps für unsere Region. Heute sogar mit Gewinnchance.

Karten zu gewinnen

Hausach, Stadthalle, Fr 01.02., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für den Auftritt von Dodokay mit seinem neuen Programm "Genau mein Ding" drei mal zwei Eintrittskarten. Wer Karten gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 25. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050082 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort "Genau mein Ding" an. In seiner neuen Comedy-Show "Genau mein Ding!" zeigt das Multitalent Dominik „Dodokay“ Kuhn, dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als über die Kehrwoche.

Donaueschingen, Strawinsky-Saal, Mi, 23.1., 20 Uhr: Vier hochkarätige Musikerinnen und Musiker um die Geigerin Carolin Widmann stellen ihr Konzert unter den Leitgedanken "Wider das Vergessen". Karten kosten 27 Euro und sind bei der Tourist-Information Donaueschingen, Karlstraße 58, oder unter Telefon 0771/857221 erhältlich.

Ein Abend für Hansjörg Malonek

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Do, 24.1., 20 Uhr: Der Gründer des Villinger Folk-Clubs, Hansjörg Malonek, im vergangenen Sommer völlig überraschend verstorben. Sein 60. Geburtstag wird nun trotzdem gefeiert und Malonek gedacht. Karten für 15 Euro gibt es bei Mory's Hofbuchhandlung.

Das literarische Duett

Bad Dürrheim, KWA Kurstift, Do, 24.1., 16 Uhr: Am Donnerstag gibt es nochmals Theater im Kurstift: Das literarische Duett präsentiert ein einstündiges Programm mit literarischen und musikalischen Absonderlichkeiten. Ganz nach dem Motto "Sinn ergibt, was Unsinn macht".

Auf den Spuren der Inkas

Furtwangen, Festhalle, Fr, 25.1., 19.30 Uhr: Über den legendären Inkatrail, der Besuch der Urus auf den schwimmenden Inseln, einige Tage bei den Indios im Regenwald und über vieles mehr berichten Ute Müller und Herbert Ganter. Mit einem Teil der Einnahmen wird das Projekt "Schule in Malawi" unterstützt.