Der Steppenwolf

Villingen, Theater am Ring, Mi, 22.1., 20 Uhr: Die Badische Landesbühne bringt das Kultbuch auf die Theaterbühne. Der bereits 1927 veröffentlichte Roman von Hermann Hesse trug wesentlich zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur an ihn bei und zählt damit zu seinen größten Erfolgen. Eine Stückeinführung findet um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Theaters statt.

Karten zu gewinnen

Schwenningen, Expressguthalle, Do 30.01., 20 Uhr: Zur Comedy Night am 30. Januar in der Expressguthalle verlost der SÜDKURIER zwei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 24. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: „Comedy Night“ an.

Phantom der Oper

Villingen, Neue Tonhalle, Mi, 22.1., 20 Uhr: Die erfolgreiche Tournee Produktion kommt mit Deborah Sasson und Uwe Kröger in echter Starbesetzung in die Doppelstadt. Ein 18-köpfiges Orchester spielt dazu die Musik live. Karten für das Musicalerlebnis gibt es im Vorverkauf bei allen SÜDKURIER Servicecentern und telefonisch unter 0800/8808000.