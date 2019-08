Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Turmblasen des Villinger Posaunenchors

Bild: Posaunenchor

Villingen, Funkturm Hubenloch, Mi, 21.8., 19.5 Uhr: Heute steigt der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Villingen wieder zum Turmblasen auf den Funkturm am Hubenloch. Unter der Leitung von Philipp Eschbach spielen die Bläserinnen und Bläser, die nicht in den Urlaub gefahren sind, dort oben Choräle und Lieder. Von 19.05 bis 19.30 Uhr klingen von dort oben Melodien weit über die Stadt. Weitere Termine sind jeweils am Mittwoch, 28. August und am 4. September. Bei Unwetter muss die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen ausfallen.

Tennenbronner Summerland

Bild: Werner Müller

Tennenbronn, Remsbachhof, Mi, 28.8., 18 Uhr: Jeden Mittwoch im August steppt der Bär oben am Remsbachhof beim Gästetreff. Auch wieder mit dabei sind Kasperle, Bello und Seppel samt Zauberer Pfiffikus von der Villinger Puppenbühne. Heute und nächsten Mittwoch, jeweils ab 18.30 Uhr, sorgt Dieter Sirringhaus zuverlässig für pädagogisch wertvolle Kinderunterhaltung.

Fotoausstellung: Wimpernschlag

Bild: privat und Oleg Shvedchenko

Villingen, Seniorenzentrum im Welvert, Mi, 21.8., 14 Uhr: Bilder aus der Kindheit werden möglichst detailgetreu mit einem aktuellen Foto nachgestellt. Mehrere Jahrzehnte, teilweise sogar 94 Jahre, liegen zwischen dem Kinderbild und dem aktuellen Porträt. Bis 28. August können die Werke immer mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr besichtigt werden.

Musical-Show Mamma Mia

Bild: Kur- und Bäder GmbH

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 22.8., 20 Uhr: Sophie möchte Sky, ihre große Liebe, heiraten und träumt davon, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Im Tagebuch ihrer Mutter entdeckt sie, dass drei Kandidaten dafür in Frage kommen. Karten im Vorverkauf beim Haus des Gastes und an der Abendkasse.

Volksfest VS

Bild: Rüdiger Fein

Schwenningen, Messegelände, Fr, 23.8., 14 Uhr: Die Rummelplätze, die bisher immer an zwei Standorten und unterschiedlichen Terminen jeweils in Villingen und in Schwenningen stattfanden, sollen jetzt zu einem großen Volksfest an einem gemeinsamen Datum und Ort verschmelzen.

35. Antik Uhrenbörse

Bild: Stadt Furtwangen

Furtwangen, Hochschule Furtwangen, Fr/Sa/So, 23./24./25.8., 12/9/10 Uhr: Neben typischen Schwarzwälder Uhren umfasst das Angebot eine große Bandbreite an Zeitmessern aus vielen Epochen und Ländern. Am Samstag findet mit dem Trödlermarkt außerdem einer der größten Flohmärkte Südbadens statt.

Innenhof-Festival: Carrousel

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 23.8., 20 Uhr: Gemeinsam mit ihrer Band haben sie sich quer durch Europa gespielt und auch im Kaukasus und Asien schon live überzeugt. Ihr Charme und die französische Lässigkeit sind die Botschafter ihrer Musik, die durch zwei Ausnahme-Stimmen auffällt.

Sommertheater: Don Quijote und Sancho Panza

Bild: Kur- und Bäder GmbH

Bad Dürrheim, Freiluftbühne am Salinensee, Fr/Sa, 23./24.8., 20 Uhr: Das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ spielt dieses Jahr eine Produktion, die von einem verarmten Junker aus einem Dorf mitten in der Pampa handelt, der durch die fortgesetzte Lektüre von Ritterromanen überschnappt.