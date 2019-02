von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es fünf Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Elvis, Comeback!

Bild: Patrick Pfeiffer

Villingen, Theater am Ring, Mi, 20.2., 20 Uhr: Im Jahr 1968 schien die Zeit von Elvis Presley vorbei zu sein: Anfang der 60er-Jahre hatte er der Bühne den Rücken zugewandt und eine Reihe eher mittelprächtiger Filme gedreht. Viele seiner Kollegen und Fans hatten ihn schon abgeschrieben. Mit einem atemberaubenden TV-Special schaffte es der King of Rock'n'Roll, wieder zu sich und zu seinen Fans zurückzufinden. Die Show bot eine riesige Bandbreite, von einem improvisierten Live-Konzert im Sitzkreis über große Showeinlagen bis zum politischen Statement mit dem Song "If I Can Dream".

Gut versorgt! Tipps rund um das Wohnen im Alter

Bild: Veranstalter

Tuningen, Lebenshaus des Sozialvereins, Mi, 20.2., 14.30 Uhr: Heute informieren die Beratungsstellen des Landratsamtes Schwarzwald-Baar im Lebenshaus Tuningen kostenlos und neutral über ihr Beratungsangebot zu Leben und Wohnen im Alter. Die Referentinnen sind Maren Koffler, Beratungsstelle Alter & Technik, und Johanna Wetzel, Pflegestützpunkt Schwarzwald-Baar.

Rheingold

Bild: Sabine Haymann

Villingen, Theater am Ring, Do, 21.2., 20 Uhr: Richard Wagners "Der Ring der Nibelungen" ist ein monumentales Meisterwerk. Der Opernzyklus des umfangreichen Bühnenwerks besteht aus vier Teilen, wovon "Rheingold" der erste ist. Die Oper liefert die Einleitung zum eigentlichen "Nibelungen-Drama".

Banff Mountain Film and Book Festival

Bild: Max Kroneck

Schwenningen, Theater im Capitol, Do, 21.2., 20 Uhr: Das renommierteste Bergfilmfestival der Welt geht mit einer Auswahl der prämierten Filme auf Weltreise und zaubert spannende Abenteuer- und Outdoorgeschichten auf die große Leinwand. Tickets gibt es unter www.banff-tour.de/tickets für 13 Euro.

Musical Show: Mamma Mia

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 21.2., 20 Uhr: Ein unwiderstehliches Musical, welches von Donna handelt, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen griechischen Insel lebt. Tickets sind erhältlich im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte und acht Euro regulär.