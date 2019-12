Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region. Heute sogar mit Gewinnchance.

Karten zu gewinnen

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Mi 01.01., 16 Uhr: Der SÜDKURIER verlost zur das Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken zwei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 20. Dezember, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Don Kosaken“ an. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Das sakrale Programm richtet sich immer nach der jeweiligen Jahreszeit.

Advent im Schwarzwald

Bild: Singer

Villingen, Benediktinerkirche, Mi, 18.12., 15 Uhr: Die Blechbläser der Musikakademie VS unter ihrem künstlerischen Leiter Gerhard Wolf und Hanspeter Stoll an der Silbermann Orgel lassen beim Konzert „Advent im Schwarzwald“ adventliche Weisen erklingen während Henry Greif wieder besinnliche Geschichten zur Vorweihnachtszeit erzählt. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Ein Mann mit Charakter

Bild: Maike Kollenrott

Villingen, Theater am Ring, Mi, 18.12., 20 Uhr: Seit über 100 Jahren gehört das Ohnsorg-Theater als feste Institution zu Hamburg und ist nun mit dem Stück „Ein Mann mit Charakter“ auf Villingens Theaterbühne zu Gast. Nicht zuletzt Theater-Stars, wie Heidi Kabel oder Henry Vahl, machten das Ohnsorg-Theater über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt.

Weihnachtskonzert

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Stadthalle, Mi, 18.12., 19 Uhr: Mit den Erlösen des Weihnachtskonzerts des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums werden die Nachsorgeklinik Tannheim und der Tierschutzverein St. Georgen unterstützt. Die Instrumental-Ensembles, der Klassenchor, die JAZZCREW 2.0 sowie das Profilorchester laden ein.

Musical Cats

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 19.12., 20 Uhr: Das Animations-Team entführt die Besucher in die Welt der Katzen, wenn der Blick auf einen Hinterhof fällt, in dem das Musical beginnt. Karten im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für vier Euro mit Gästekarte und acht Euro regulär erhältlich.

„Neujahrstragödie“ mit dunklem Geheimnis

Bild: Jan Frankl

Schwenningen, Theater im Capitol, Mi, 19.12., 20 Uhr: Karten für das Kabarett mit Stefan Leonhardsberger und seinem „Rauhnacht“-Kabarett (Bild) gibt es im Vorverkauf für 20 Euro beim Franziskaner Kulturzentrum und Schwenninger Bahnhof, Telefon 07721/822525 oder E-Mail: tickets@villingen-schwenningen.de.

Kelten zwischen Baar und Bodensee

Bild: privat

Villingen, Franziskanermuseum, Do, 19.12., 19 Uhr: Das Franziskanermuseum erhält den bundesweit ausgeschriebenen Preis des Vereins KeltenWelten. Nach der feierlichen Preisverleihung wird Kreisarchivar Dr. Jürgen Hald (Bild) über die „Kelten zwischen Baar und Bodensee“ referieren

Mein Lieblingsstatus wäre Witwer

Bild: Martin Herrmann

Schwenningen am Neckar, Theater im Capitol, Fr, 20.12., 20 Uhr: Ein Programm aus kabarettistischen Texten, satirischen Reimen und Liedern von Martin Herrmann (Bild) wartet auf die Besucher. Belohnt wurde er bereits mit dem Landeskulturpreis Baden-Württemberg und anderen Kultur- und Kabarettpreisen.