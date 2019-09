Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Waidmannsheil

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Mi, 18.9., 20 Uhr: Die Vöglein zwitschern und die letzten Sonnenstrahlen des Abends erhellen die Lichtung. Am Rande des Idylls sitzen zwei Jäger auf einem Hochsitz und lauern auf Beute. Doch kein Schwein kommt zum Abschuss vorbei. Jägerfantasien ziehen auf wie feuchter Abendnebel und nehmen im Zwielicht der Dämmerung Gestalt an. Komik und Absurdität greifen in dem preisgekrönten Stück der Stuttgarterin Susanne Hinkelbein auf amüsante Weise ineinander. Karten gibt es für 14 Euro (ermäßigt 9 Euro) im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung.

Karten zu gewinnen

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Messegelände, So, 22.9., 10 Uhr: Für die Ausstellung „Insectophobie – Riesenspinnen & Insekten“ in Schwenningen verlost der SÜDKURIER fünf mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 20. September, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Insectophobie“ an.

Dementieren zwecklos

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Haus der Betreuung und Pflege, Mi, 18.9., 15 Uhr: „Dementieren zwecklos“ ist ein moderiertes Schauspiel um die Liebe, das Vergessen und das, was bleibt. Vorgeführt wird das Stück von Uwe Spille und Britta Dumke-Martin, die ein Liebespaar spielen. Hierzu sind alle Bewohnerinnen und Bewohner, sowie Angehörige und Gäste und Interessierte eingeladen.

Weltkindertag: Wir Kinder haben auch Rechte

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Jugendhaus K3, Do, 19.9., 13.30 Uhr: „Wir Kinder haben auch Rechte„, unter diesem Motto findet der Weltkindertag im Jugendhaus K3 und in der Johanna Schwer Kindertagesstätte statt. Es gibt ein buntes Bühnenprogramm mit Zauberkünstlern, Handpuppen, diversen Mitmachangeboten und Musik.

Comedy Night mit Michael Parléz

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Expressguthalle, Do, 19.9., 20 Uhr: Zum dritten Mal findet die Comedy Night in der Expressguthalle statt. Vier Künstler aus bekannten Comedy-Formaten treten gemeinsam an einem Abend auf und präsentieren jeweils 20 Minuten aus ihren aktuellen Comedyprogrammen. Abendkasse 13 Euro.

Schwarzwälder Autoslalommeisterschaft

Bild: Wilfried Ruoff

Schonach, Schonacher Wedelpiste, Sa/So, 21./22.9., jeweils 8.30 Uhr: Zur hochdotierten Meisterschaft im Slalomfahren treten am kommenden Wochenende Piloten aus ganz Deutschland an. Am Samstag geht es auf der Schonacher Wedelpiste durch Pylonentore und am Sonntag auf die „Freiamter Nordschleife“.

24-Stunden-Stadtführungsmarathon

Bild: Foto-Singer

Villingen, Spitalkeller im Rietgarten, Fr, 20.9., 17 Uhr: 24 Stunden lang gibt es im Stundentakt Stadtführungen der verschiedensten Art im Städtle, jeweils 45 Minuten lang. Sie starten und enden am Spitalkeller und werden auf Spendenbasis angeboten. Die Spenden sollen den Start einer 4-Türme-Führung ermöglichen.

Vortrag Hurtigruten

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Umweltzentrum Möglingshöhe, Fr, 20.9., 19.30 Uhr: Am Freitag berichtet Ulrike Schwab im Umweltzentrum über Ihre Reise auf den traditionellen Postschifflinien, den Hurtigruten. Die Route von Bergen nach Kirkenes, führt zu 34 Häfen und an unterschiedlichen Küstenlandschaften entlang. Eintritt fünf Euro.