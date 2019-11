Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Aufguss

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Turm, Mi, 13.11., 20 Uhr: Bis Mitte Dezember ist die neue Eigenproduktion des Theaters am Turm zu sehen. Zwischen Sauna und Dampfbad kreuzen sich die Wege der Protagonisten und mit jedem Aufguss wächst die Anzahl der Missverständnisse, bis die Bademanteldiplomatie auf ihrem Siedepunkt zu explodieren droht. Die Zuschauer können sich mit der Boulevardkomödie von Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterdirektor René Heinersdorff auf eine urkomische Aufführung freuen. Karten für 14 Euro im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung, Rietstraße.

Mit dem Nachtwächter durch Villingen

Bild: WTVS VS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Mi, 13.11., 18 Uhr: Beim rund 90 minütigen Rundgang mit dem Stadtführer Gunther Schwarz (Bild) als Nachtwächter wird manch interessantes Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen wie: Hygiene, Huren, Beleuchtung, Juden und Belagerungen. Buchung für 9,50 Euro bei der Tourist-Information unter Telefon 07721/822340.

37. Hochschulkontaktbörse

Bild: Hochschule Furtwangen

Unterwegs in den Krisenherden der Welt

Bild: Adams

Vöhrenbach, Pfarrzentrum Krone, Mi, 13.11., 19.30 Uhr: Kinderärztin Gudrun Adams ist seit 2015 weltweit für „Ärzte ohne Grenzen“ engagiert. In Afghanistan, Tansania/Burundi und Haiti hatte sie ihre Einsätze. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Über eine Spende für „Ärzte ohne Grenzen“ freut sich Gudrun Adams.

Hugh Moffatt

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Do, 14.11., 20 Uhr: Der US-amerikanische Songwriter Hugh Moffatt (Bild) ist beim vorletzten Konzert des Jahres im Folk-Club zu Gast. Er schrieb Songs für Johnny Cash, Dolly Parton, Tammy Wynette, Merle Haggard und viele andere namhafte Künstler.

Bild: Michael Golab

Königsfeld, Café Art, Mi, 13.11., 20 Uhr: Spätestens mit dem jetzt veröffentlichten vierten Album und der Nominierung für die German Blues Challenge beweist der Ausnahmegitarrist Adreas Diehlmann (Bild), das er längst den Geheimtipstatus hinter sich gelassen hat. Einlass ist ab 19 Uhr.

Käse aus Baden-Württemberg – Bestes aus Milch

Bild: Stadt Schramberg

St. Georgen, Brigachhaus, Do, 14.11., 19.30 Uhr: Die Landfrauen Brigach laden mit dem Titel „Käse aus Baden-Württemberg – Bestes aus Milch“ zum Vortrag mit Verkostung. Der Milchwirtschaftliche Verein wird die Geschichte des Käses, die Käseherstellung und die Einteilung der Käsesorten erklären.

Luise Kinseher – Mamma Mia Bavaria

Bild: Martina Bogdahn

Villingen, Theater am Ring, Do, 14.11., 20 Uhr: Luise Kinseher, bekannt als „Mama Bavaria vom Nockherberg“, stand neben ihren Soloprogrammen auch schon in Film- und Fernsehrollen auf der Bühne. Jeden Auftritt der wandlungsfähigen Vollblutkabarettistin zeichnet dabei eine unglaubliche Vielseitigkeit aus.