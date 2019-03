von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps aus Ihrer Region!

„Ein anderes Leben findest du allemal“ – Lesung mit Renate Klöppel

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Evang. Kur- und Gemeindebücherei, Mi, 13.3., 17.30 Uhr: Die Ärztin und Musikerin Renate Klöppel (Bild) liest bei ihrer zwischenzeitlich dritten Autorenlesung in Bad Dürrheim aus ihrem neuen Roman "Ein anderes Leben findest du allemal". Es ist die Geschichte eines in der Nachkriegszeit geborenen Geschwisterpaares, deren Lebenswege sich auf ungewöhnliche Weise trennen. In Westberlin dreizehn Jahre später, steht Lisas Bruder plötzlich vor der Tür. Der Eintitt ist frei. Über Spenden zur Unkostendeckung freut sich das Bücherei-Team.

Die Geschichte der Bundesagentur für Arbeit

Bild: Klaus Helm

Villingen, Agentur für Arbeit, Mi, 13.3.: Mit dem Titel "Von der Stempelbude zur modernen Dienstleistungsbehörde" spannt die Wanderausstellung den weiten Bogen der Entwicklung von den Anfängen der Arbeitsvermittlung bis zur größten Sozialbehörde des Landes. Bis zum 10. April kann die Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten im Eingangsbereich besichtigt werden.

Through Darkness: Comeback im Gegenlicht

Bild: Tom Phlippi

Villingen, Theater am Ring, Do, 14.3., 20 Uhr: Basierend auf wahren Erlebnissen erzählt das Musiktheater die Geschichte von Schicksalsschlägen, Hoffnung und der Kraft der Musik des amerikanischen Bariton Douglas Yates, der selbst die Hauptrolle spielt. Stückeinführung um 19.30 Uhr. Karten-Telefon: 07721-822525.

Blumenrausch – Lesung mit Manfred Bomm

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Buchhandlung Hornscheidt, Fr, 15.3., 19 Uhr: Der frühere Polizeijournalist Manfred Bomm (Bild) stellt seinen Krimi "Blumenrausch" dem Publikum vor. Kommissar August Häberle ermittelt nicht nur am Rande der Schwäbischen Alb, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus.

Jobs for Future

Bild: Michael Kienzler

Schwenningen, Messegelände, Do, 14.3., 10-17 Uhr: Bis Samstag, 16. März, beantworten auf der "Jobs for Future", der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, rund 290 Unternehmen und Bildungsträger alle Fragen rund um die Themen zur Berufswelt. Eintritt und Parken sind frei.

Flaschmob! – Das Glas Blas Sing Quartett

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Kulturfabrik Furtwangen, Fr, 15.3., 20 Uhr: Das Glas-Blas-Sing-Quartett bringt mit "Flaschmob" die Flaschen zum klingen, wenn die vier Musiker den Getränkemarkt zum Konzertsaal werden lassen und ihre Interpretation von Upcycling in höchster Klangqualität zeigen. Info-Telefon 07723/7556.

Benefizkonzert mit „Big Mama“

Bild: Lothar Herzog

Königsfeld, Gemeindehalle Weiler, Sa, 16.3., 20.30 Uhr: Die Rockband Big Mama (Bild) aus dem Kinzigtal ist bereits zum zweiten Mal zu Gast. Bei ihrem jetzigen Konzert unterstützt die Band den dreifachen Familienvater, der im vergangenen Jahr eine Hirnblutung erlitt, die sein Leben komplett auf den Kopf stellte.