Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es fünf Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Kultur in der Vesperkirche mit Schorsch's Schlagerchor

Bild: Pauluskirche

Schwenningen, Pauluskirche, Mi, 13.2., 19.30 Uhr: Zu einem weiteren Konzert in der Reihe "Kultur in der Vesperkirche" wird heute, 13. Februar, um 19.30 Uhr in die Schwenninger Pauluskirche eingeladen: Schorsch's Schlagerchor bringt unter der Leitung von Alfred "Schorsch" Georg unter dem Motto "Lieder gegen die Traurigkeit" Schlager, Lieder und Texte zu Gehör, die aufbauen und positiv stimmen. Nachdenklich, besinnlich und fröhlich werden deutsche, englische und spanische Lieder aufgeführt und Texte dargeboten. Der Eintritt ist frei – Spenden kommen der Vesperkirche zugute.

Kulturcafé mit historischen Fasnachtsfilmen

Bild: Narrozunft

Villingen, Franziskanermuseum, Mi, 13.2., 15 Uhr: Die beteiligten Referenten versprechen einen informativen und unterhaltsamen Nachmittag rund um die Villinger Fastnacht und das Ausstellungsthema "Schlüsselübergabe". Michael Bohrer, Archivar der Narrozunft, wird den Besuchern alte Film- und Fotoaufnahmen der Villinger Fastnacht zeigen. Eintritt drei Euro.

Die Welt ist bekloppt und wir auch

Bild: Veranstalter

Villingen, Kleinkunstbühne Ratskeller, Fr, 15.2., 20 Uhr: Die Kabarettreihe "Kumedie" feiert 20-jähriges Bestehen und bietet ein originelles Jubiläumsprogramm. Frank Blom und Thomas Moser zelebrieren einen Abend zum "Schenkelklopfen". Ob aktuelle Tagespolitik, Parodie, Gesang oder einfach der banale Witz.

In Freiheit zu Fuß durch Europa – Vom Manager zum Pensionär

Bild: Clemens Bleyl

Villingen, Münsterzentrum, Do, 14.2., 20 Uhr: Der Deutsche Alpenverein, Sektion Schwarzwald lädt zu einem öffentlichen Bildervortrag ein. Der Eintritt ist frei. Clemens Bleyl, 63 Jahre, Mitglied in der DAV Sektion Ettlingen, wohnhaft im Kanton Graubünden in der Schweiz, erzählt seine persönlichen Erkenntnisse und seine unvergesslichen Erlebnisse. Wie kam er überhaupt auf die Idee? Wie hat er seine Reise geplant? Welchen Menschen und wilden Tieren ist er begegnet? Hunger, Durst, mörderische Hitze waren häufige Begleiter bei seinem ungewöhnlichen Übergang in die Pension.

Two Voices

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 15.2., 19.30 Uhr: Zwei Stimmen, zwei Gitarren, Querflöte und Bluesharp – das sind "Two Voices" aus St. Georgen. Ute Herchenbach und Ritchy Schuster bieten ein abwechslungsreiches Programm aus Pop-, Country- und Oldies. Platzreservierung unter Telefon 07725/3072.