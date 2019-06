Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Liebe, Sex und Therapie

Bild: Bruno Bührer

Singen, Theater DieFärbe, Mi, 12.6., 20.30 Uhr: Die Beziehung zwischen Christine und Ulli dümpelt zwischen verschiedenen Problemen hin und her. Christine ist beruflich erfolgreich, während er mit seiner Dissertation nicht weiter kommt und darunter leidet, dass Christine das Geld verdient. Und dabei ist sie ständig deprimiert. Eine Therapie soll helfen, aber wie? Noch bis Anfang Juli sind die Vorstellungen im Theater „Die Färbe“ in Singen zu sehen. Reservierung von Karten unter Telefon 07731/64646 und 62663 oder über die Homepage www.die-faerbe.de

Mittwochsmarkt

Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Villingen, Münsterplatz, Mi, 12.6., 6.30 Uhr: Die Wochenmärkte in beiden Stadtbezirken bieten eine große Vielfalt an frischen regionalen Lebensmitteln, von Brot über Gemüse, Obst bis Fleisch und Käse. Frisches vom Markt ist mittwochs von 6.30 bis 12.45 Uhr in Villingen auf dem Münsterplatz sowie in Schwenningen auf dem Muslenplatz zu haben.

Fotografien von Uwe Jakubik

Bild: Klinik Hüttenbühl

Bad Dürrheim, Klinik Hüttenbühl, Reha-Zentrum, Mi, 12.6., 9.30 Uhr: Im Eingangsbereich der Klinik Hüttenbühl sind noch bis zum 28. Juni Fotos von Uwe Jakubik ausgestellt. Seit 2015 sind seine Bilder Bestandteil von jährlich wiederkehrenden Ausstellungen in der Klinik Hüttenbühl. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr.

Graf Berthold führt durch seine Stadt

Bild: WTVS

Villingen, Berthold-Denkmal im Kaiserring, Do, 13.6., 18 Uhr: Graf Berthold von Zähringen, alias Franz Kleinbölting (Bild), nimmt die Teilnehmer bei seinem Rundgang mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit. Teilnahme nur nach Anmeldung unter Telefon 07721/82-2340 möglich. Die Führung kostet 9,50 Euro.

Konzert mit der PrimeTime Big Band

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 13.6., 19.30 Uhr: Die PrimeTime Big Band (Bild) gibt es schon 30 Jahre, doch benannte sie sich nach dem Tod des Gründers Peter Hudec um. Das Ensemble spielt in klassischer Big-Band-Besetzung mit Stimmen für fünf Saxofone, vier Trompeten, vier Posaunen und vier Rhythmikinstrumenten.

Bilderbuchkino

Bild: Mediathek

Schramberg, Mediathek, Do, 13.6., 15 Uhr: Das Lesecafé der Mediathek verwandelt sich wieder in ein kleines Kino, wenn die Bilderbuchgeschichte „Ich bin der Stärkste im ganzen Land“ erzählt wird. Beginn des Bilderbuchkinos für Kinder ab vier Jahren ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Akustik-Konzert mit Dominik Baer

Bild: D. Baer

Villingen, Jugend- und Kulturzentrum K3, Fr, 14.6., 20 Uhr: Auch in den Pfingstferien ist im Jugendhaus K3 mächtig etwa los, wenn Dominik Baer (Bild) mit seinem Indie-Pop dem Sommer einheizt. Einlass ist um 19 Uhr. Neben einem akustischen Konzert unter freiem Himmel wartet ein tolles Food-Special auf die Besucher.

Südwest Messe

Bild: Michael Kienzler

Schwenningen, Messegelände, Sa, 15.6., 9 Uhr: Am Samstag eröffnet Südens größte Shopping-Meile. Rund 700 Aussteller zeigen und erklären bis zum 23. Juni über 10.000 Produkte und Dienstleistungen für alle Lebensbereiche. Alle Leichtbauhallen sind klimatisiert. Im Festzelt wird täglich fetzige Musik gespielt.