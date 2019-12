Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Mittwochsmarkt

Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Villingen, Münsterplatz, Mi, 11.12., 7.30 Uhr: Die Wochenmärkte in beiden Stadtbezirken bieten eine große Vielfalt an frischen regionalen und jahreszeitlichen Lebensmitteln, von Brot über Gemüse, Obst bis Fleisch und Käse. Seit November beginnt der Mittwochsmarkt auf dem Villinger Münsterplatz und dem Schwenninger Muslenplatz immer erst ab 7.30 Uhr und dauert bis 12.45 Uhr. Der letzte Mittwochsmarkt vor der Winterpause findet am 18. Dezember statt. Es wird also Zeit, sich nochmals mit frischen Waren vom Markt einzudecken.

Ausstellung im Hanhart Museum

Bild: Klaus Wild

Gütenbach, Hanhart Museum, Mi, 11.12., 13 Uhr: Jeweils von 13 bis 16 Uhr werden Besucher durch das Uhrenmuseum geführt. Am Beispiel der dort zu sehenden Exponate kann der Besucher nicht nur die Entwicklung der heute noch gefertigten Hanhart-Stoppuhren verfolgen. Die Zeit steht still in der ehemaligen Musterwerkstatt der Uhrenmanufaktur Hanhart in Gütenbach.

Hüttenzauber im Park

Bild: Kur- & Bäder GmbH

Bad Dürrheim, Hindenburgpark, Mi, 11.12., 17 Uhr: Bis zum 2. Februar ist die urige Holzhütte, das „Dieremer Stüble“, im Hindenburgpark aufgebaut. Das Kurhaus-Team bietet auch dieses Jahr kulinarische Köstlichkeiten wie Raclette, Käse-Fondue, Punsch, Glühwein und vieles mehr an. Tischreservierungen werden von daniel.limberger@badduerrheim.de entgegen genommen.

Offene Führung mit Helma Wiede

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Museum Narrenschopf, Do, 12.12., 14.30 Uhr: Zum letzten Mal in diesem Jahr findet am Donnerstag eine offene Führung im Fastnachtsmuseum Narrenschopf statt. In Katholischer Baaremer Festtagstracht empfängt Helma Wiede die Besucher und führt sie durch die drei imposanten Kuppeln.

Kulturabend mit Musik und Theater

Bild: OHG Furtwangen

Furtwangen, Otto-Hahn-Gymnasium, Do, 12.12., 18.30 Uhr: Erstmals findet ein Kulturabend statt, an dem ein klassisches Projektorchester, Solodarbietungen von Jugend-musiziert-Preisträgern und ein einstündiges Theaterstück von der Theater-AG in einer Veranstaltung geboten werden. Der Eintritt ist frei.

Adventssingstunde

Bild: Zinzendorfschulen

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Do, 12.12., 19.30 Uhr: Diese Adventssingstunde wird am Donnerstag von den Zinzendorfschulen gestaltet. Der Chor der fünften Klassen, der große Chor und das Blasorchester bringen unter der Leitung von Johannes Michel Musik aus drei Jahrhunderten zu Gehör.

Das Geheimnis der blauen Kugel

Bild: Amt für Kultur

Villingen, Theater am Ring, Fr, 13.12., 9 Uhr: Das Sorbische National-Ensemble präsentiert am Freitag „Das Geheimnis der blauen Kugel“, ein getanztes Weihnachtsmärchen, das Zuschauer ab vier Jahren bezaubert. Eine weitere Vorstellung findet um 11 Uhr statt. Hierfür sind noch Karten verfügbar.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: Ulrich Kolberg

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 14.12., 11 Uhr: Die Orgelmusik zur Marktzeit am Samstag wird von Irene Roth-Halter aus Konstanz gespielt. Bis 11.30 Uhr kommen Werke von Jean-Francois Dandrieu, Johann Melchior Dreyer und J.S. Bach zur Aufführung kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.