Turmblasen mit dem Posaunenchor

Bild: Jochen Hahne

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps in der Region.

Villingen, Funkturm Hubenloch, Mi, 1.8., 19 Uhr: Das Turmblasen des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde Villingen im vergangenen Sommer fand bei den Bürgern eine gute Resonanz. Deshalb werden die Musiker unter der Leitung von Philipp Eschbach auch in diesem Jahr wieder auf den Funkturm steigen und Choräle spielen.

Nasses Vergnügen im Kneippbad

Bild: Roland Sprich

Villingen, Kneippbad, Mi, 1.8., 9 Uhr: Nach der monatelangen Sanierung und einigen Verzögerungen ist seit Samstag wieder das Freibad in Villingen geöffnet. Im Freibad lässt sich jeder noch so heiße Sommer bestens aushalten: Auf der großen Liegewiese des Kneippbads findet sich auch bei Hochbetrieb ein gemütlicher Platz, um sich zu entspannen.

Musical-Show: Mamma Mia

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 2.8., 20 Uhr: Ein Musical, welches von Donna, die mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie auf einer kleinen Insel lebt und dort eine Taverne betreibt. Karten sind im Vorverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse für 4 Euro mit Gästekarte und 8 Euro regulär erhältlich.

Sonderführung

Bild: Phonomuseum

St. Georgen, Deutsches Phonomuseum, Do, 2.8., 14.30 Uhr:Grammophone, Plattenspieler und Musikboxen können im Deutschen Phonomuseum genau unter die Lupe genommen werden. Bei der Sonderführung gibt es allerlei Wissenswertes über die historischen Geräte sowie die Musikgeschichte zu erfahren.

Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung

Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Villingen, Franziskanermuseum, So, 5.8., 15 Uhr: Die Veranstaltung beginnt im Foyer des Franziskanermuseums, wo die Tickets zum Preis von 3 Euro pro Person erhältlich sind. Peter Graßmann begleitet die Gruppe zum Ausstellungcontainer Am Riettor und bietet dort eine Kurzführung an.

Platzkonzert Musikverein Harmonie Tennenbronn

Bild: Musikverein

Tennenbronn, Gasthaus Löwen, Fr, 3.8., 19.30 Uhr: Der Musikverein "Harmonie" verlegt seine letzte Probe vor den Ferien nach draußen. Bei einem Unterhaltungskonzert unter den Linden im neu angelegten Biergarten des Gasthauses "Löwen" können die Gäste einen herrlichen Sommerabend genießen.

Sommernachtsmusik: Mit vier Händen und vier Füßen

Bild: Bezirkskantorat

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 3.8., 21 Uhr: Es wird eine Video-Übertragung vom Orgelspieltisch in den Kirchraum installiert, sodass die Zuhörer das originelle Spiel der beiden Organisten Lisa Hummel und Marius Mack an der denkmalgeschützten Orgel auch sehen können. Der Eintritt ist frei.

Karten zu gewinnen

Bild: Juliane Schlichter

Rottweil, Kraftwerk Rottweil, Fr, 17.8., 20.30 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für das Konzert von "Status Quo" beim Rottweiler Ferienzauber am Freitag, 17. August, vier mal zwei Eintrittskarten. Wer diese gewinnen möchte, ruft bitte bis Montag, 6. August, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050029 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort "Status Quo" an. Status Quo haben in ihrer langen Karriere seit den 60er Jahren weit über 6.000 Live-Shows gespielt und sind seit dem Tod des Gründungsmitglieds Rick in neuer Formation unterwegs.

