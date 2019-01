von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sechs Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!





Karten zu gewinnen

Bild: Wim Lanser

Donaueschingen, Donauhalle, Di 22.01., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für "Rhythm of the Dance" in den Donauhallen Donaueschingen drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 11. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050082 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: "Rhythm of the Dance" an. Neben der unglaublichen Meisterleistung der athletischen Tänzer, die zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören, hat Rhythm of the Dance überragende Sänger und Musiker der traditionellen Irischen Musik zu bieten.

Ausstellung mit Bildern von Rita Hildebrandt

Bild: Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde

Bad Dürrheim, Zentrum für Betreuung und Pflege Hirschhalde, Mi, 9.1., 8.30 Uhr: Eine ausdrucksvolle Bilderausstellung über das Thema "Menschsein" von Rita Hildebrand ist im Zentrum für Pflege und Betreuung Hirschhalde in Bad Dürrheim zu sehen. Die Ausstellung ist täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und endet Mitte Januar 2019.

Spurensuche – Ausstellung von Uli Viereck

Bild: Uli Viereck

Schwenningen, AWO-Seniorenzentrum Am Stadtpark, Mi, 9.1., 10 Uhr: In den Werken von Uli Viereck spiegeln biblische Motive sowie das Labyrinth als Lebensspur, das menschliche Verlangen nach Halt, Trost und Sinn. Viereck ist als Seelsorger und Künstler selbst Spurensucher und findet in täglichen Begegnungen mit Patienten tröstende Perspektiven. Täglich bis 17 Uhr geöffnet.

Premiere: Pinocchio

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Sa, 12.1., 15 Uhr: Bei Carlo Collodis "Pinocchio" führt Evelina Valla Regie. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei Mory's Hofbuchhandlung zu haben: Kinder zahlen vier Euro, Erwachsene sechs Euro. Acht Schauspieler erzählen die Geschichte des bekannten geschnitzten Holzjungen.

Zartbitter

Bild: Veranstalter

Villingen, Rollmopstheater, Fr, 11.1., 20 Uhr: Frauen und Schwule – eine Freundschaft wie sie inniger und verständiger nicht werden kann. Könnte man meinen. Eine Chocolaterie in einer europäischen Großstadt. Zwei Chocolatiere in einer gemeinsamen Küche. Tom liebt Schokolade, Samantha liebt Schokolade.

Jazz aus Odessa

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 12.1., 21 Uhr: Den ersten Konzertabend im Jahr gestalten der Pianist Vadim Neselovskyi gemeinsam mit der in Köln lebenden Sängerin und Komponistin Tamara Lukasheva. Das Auftaktkonzert geht auch in diesem Jahr zugunsten des Vereins "Frauen helfen Frauen".