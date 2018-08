von SK

Turmblasen mit dem Posaunenchor

Bild: Jochen Hahne

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Villingen, Funkturm Hubenloch, Mi, 8.8., 19 Uhr: Das Turmblasen auf dem Hubenloch, das der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Villingen im vergangenen Sommer veranstaltete, fand bei den Bürgern eine gute Resonanz. So haben sich die Bläser unter der Leitung von Philipp Eschbach entschieden, auch dieses Jahr wieder während der Sommerferien auf den Funkturm zu steigen, um Choräle und Lieder zu spielen. Weitere Konzerte finden statt am 8., 15., 22., 29. August und am 5. September. Bei Unwetter fällt die Veranstaltung aus.

Alpin Drums – Der Berg groovt!

Bild: Veranstalter

Rottweil, Zelt am Wasserturm, Mi, 8.8., 20 Uhr: Toni Bartl ist ein Meister darin, den Rhythmus des Alltags in ein audio-visuelles Klangspektakel zu verpacken. Als echter "Bergbauernbua" und Weltmeister an der Steirischen Harmonika weiß Bartl: "Der Berg groovt!". Einlass: 19 Uhr, Vorverkauf: 22 Euro, Abendkasse: 26 Euro. www.alpin-drums.de.

Tennenbronner Summerland

Bild: Bild: Tennenbronner Summerland

Tennenbronn, Remsbachhof, Mi, 8.8., 18.30 Uhr: Der Zauberer Pfiffikus, das Kasperle, der Seppel und der freche Bello der Villinger Puppenbühne eröffnen das beliebte Familienfest. Danach um 19.30 Uhr spielt zum ersten Mal die Country Pop-Lady Jenny Bright mit schwarzem Hut, rotem Wuschelkopf und einer Westerngitarre beim Summerland in Tennenbronn.

eurobrass Jubiläumskonzert

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Do, 9.8., 19.30 Uhr: Das Bläserensemble „eurobrass“ lädt zum 40-jährigen Jubiläum am Donnerstag ab 19.30 Uhr zum Konzert in den Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine, Zinzendorfplatz 3 in Königsfeld ein. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten.

Currywurst mit Pommes

Bild: Tourist-Information Hornberg

Hornberg, Freilichtbühne, Fr/Sa, 10./11.8., jeweils 20 Uhr: Satirische Momentaufnahmen am Rand einer deutschen Autobahn von Frank Pinkus und Nick Walsh. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Imbissbude von Penny. Menschen der unterschiedlichsten Couleur kommen und gehen.

Sommernachtsmusik in der Johanneskirche

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 10.8., 21 Uhr: Am Freitag findet die zweite Sommernachtsmusik 2018 in der Johanneskirche statt. Auf dem Programm stehen Werke aus der Renaissance und dem Frühbarock. Ausführende Sängerin ist Giorgiana Pelliccia und das Lautenduo "ArciDuo". Eintritt frei.

Stadtführung mit dem Fahrrad

Bild: Franz Kleinbölting

Villingen, WTVS GmbH Tourist-Info & Ticket-Service, Sa, 11.8., 14 Uhr: Am Samstag lädt die Wirtschaft und Tourismus VS GmbH ein, zu einer geführten Radtour durch den südlichen Teil der Stadt Villingen mit dem Stadt- und Gästeführer Franz Kleinbölting. Die Tour dauert etwa 3,5 Stunden.

Weltklassik am Klavier mit Ioana Ilie

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 11.8., 16 Uhr: Ioana Ilie ist nicht nur eine hervorragende Pianistin, die mit ihrer Musikalität und Virtuosität begeistert. In diesem Jahr stehen der Tanz und dessen Entwicklung im Mittelpunkt ihres Programms. Eintrittspreis: 20 Euro, Ermäßigt: 18 Euro, Studenten: 15 Euro.

