von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es fünf Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!



Papageno und die Zauberflöte

Bild: Hartmut Janke

Furtwangen, Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug, Mi, 6.2., 18.30 Uhr: Bereits im Jahr 2008 und 2013 haben Fünftklässler am OHG eine Bearbeitung von Mozarts Oper aufgeführt. Für das diesjährige Kindermusical wurde die Textvorlage von Emanuel Schikaneder komplett überarbeitet, so dass nun eine schuleigene Fassung entstanden ist. Dabei wurden Mozarts Melodien weitgehend unverändert, aber gekürzt übernommen. Zahlreiche Schüler der Mittelstufe helfen hinter den Kulissen und Eltern übernehmen die Bewirtung zugunsten der Klassenkassen. Eintritt frei, Einlass ab 18 Uhr.

Lachen hält gesund

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Generationentreff Lebenswert, Mi, 6.2., 14 Uhr: Beim Lachen betreibt der Körper Hochleistungssport: Vom Gesicht bis zum Bauch sind beim Lachen fast 300 verschiedene Muskeln beteiligt. Danach werden die Kaumuskeln mit leckerem, selbstgebackenen Kuchen trainiert, um in heiterer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Eine Stunde Ruhe

Bild: Loredana La Rocca

Villingen, Theater am Ring, Do, 7.2., 20 Uhr: Jazz-Liebhaber Michel, der seit vielen Jahren für ein Album seines Jazz-Idols schwärmt, findet die LP zufällig auf einem Flohmarkt. Überglücklich eilt er nach Hause, um sie in "einer Stunde Ruhe" sofort zu hören. Nicht so einfach, wie sich herausstellt.

Musical-Show: Tanz der Vampire

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kurhaus, Do, 7.2., 20 Uhr: Das Animationsteam verwandelt sich zu Vampiren und Vampirgegnern. Getarnt als Fledermausforscher verfolgt der Vampirjäger Professor Abronsius mit seinem Assistenten Alfred die Spur der Untoten. Kartenverkauf im Haus des Gastes und an der Abendkasse.

Letzter Flohmarkt mit Fasnetartikeln

Bild: stock.adobe.com

Schonach, Altes Schulhaus, Fr/Sa, 8./9.2., 16/10 Uhr: Der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufaktur Schonach bietet ein letztes Mal einen Flohmarktverkauf von Artikeln wie Perücken, Kinderkostümen, Haushaltswaren, Dekoartikeln sowie diversen Fasnetartikeln an. Am Samstag von 11-12 Uhr ist Happy Hour.