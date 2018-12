von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Karten zu gewinnen

Bild: Veranstalter

Schramberg, Bärensaal, So 13.01., 19 Uhr: Für das Programm "Bloss kein Trend verpennt" von Christoph Sonntag im Bärensaal in Schramberg am Sonntag, 13. Januar, verlost der SÜDKURIER drei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bitte bis Freitag, 4. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050095 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort: "Christoph Sonntag" an. Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt. Der neue Trend muss nicht besser sein, nur "trendy".