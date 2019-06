Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 7.6., 20 Uhr: Massimo Gatti & Bluegrass Stuff (Bild) wurde 1977 ins Leben gerufen und ist somit eine der ältesten Bluegrass Bands Europas. Das Repertoire ist traditionell und die Arrangements basieren im klassischen Bluegrass, inspiriert von Bill Monroe, Jimmy Martin und den Stanley Brothers. Mit Comedy und Anekdoten sowie Scherzen mit dem Publikum gelingt es der Formation, italienische Melodien mit Bluegrass zu versehen, ohne eingefleischter Bluegrass-Fan sein zu müssen. Tickets gibt es im Vorverkauf für 20 Euro bei Morys Hofbuchhandlung. Bild: Veranstalter

Fake News – Balken biegen für Fortgeschrittene

Poprockabend

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr, 7.6., 20 Uhr: Der Jugendgemeinderat und das Theater im Deutschen Haus laden erneut zum Konzertabend für junge Besucher ab zwölf Jahren. Mit den Local-Heroes, Fritz and the gang (Bild) und den MrHKO aus Schonach stehen gleich drei Acts auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Band sind jedoch erbeten. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bild: Jens Fritz

Orgelmusik zur Marktzeit

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 8.6., 11 Uhr: Organistin Lydia Schimmer aus Stuttgart (Bild) wird bei der „Orgelmusik zur Marktzeit“ an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel von 1752 etwa eine halbe Stunde Werke von Georg Muffat, Carl Philipp Emanuel Bach und Nicolas de Grigny aufführen. Eintritt ist frei.

Lebendige Landeskunde

Gutach, Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, So, 9.6., 11 Uhr: Unter dem Motto „Lebendige Landeskunde“ können die Besucher des Freilichtmuseums in die Badische Revolution eintauchen. Zahlreiche Akteure in historischen Gewändern lassen von 11 bis 17 Uhr die Zeit um 1848 wieder lebendig werden.

Big John Bates im Kulturbahnhof

Donaueschingen, Kulturbahnhof, So, 9.6., 21 Uhr: Big John Bates: Noirchestra, aus Vancouver/Kanada, einer der spannendsten Live-Acts der westlichen Welt, kommen am Sonntag in den Kulturbahnhof KuBa und haben immer neue Überraschungen im Gepäck. Einlass ist ab 19 Uhr. Bild: Veranstalter

Deutscher Mühlentag in Linach

Deutscher Mühlentag in LinachFurtwangen, Mühle beim Hinterbauernhof, Mo, 10.6., 11 Uhr: Zum Mühlentag lädt am Pfingstmontag die Feuerwehr Linach ein. Ebenso ist die offizielle Einweihung des neuen Spielplatzes beim Gemeindehaus um 12 Uhr. Besichtigt werden kann auch die 1715 erbaute Hofmühle des Hinterbauernhofs.

Geführte Wanderungen am Wandertag

Königsfeld, Eichhörnchenwegweiser, Mo, 10.6., 11.30 Uhr: Zwei Routen starten um 11.30 Uhr beim Eichhörnchen-Wegweiser am Doniswald, Rathausstraße 2, Königsfeld. Die beiden anderen geführten Wanderungen starten um 13 Uhr bzw. 13.30 Uhr am Rathaus in Buchenberg.