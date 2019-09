Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Zirkus Charles Knie zu Gast auf dem Villinger Friendengrund

Bild: Hans-Jürgen Götz

Villingen, Festgelände Friedengrund, Fr, 6.9., 16/20 Uhr: Einer der letzten ganz großen Manegen macht Halt in der Doppelstadt. Mit Motorradkugel, Clowns, Artisten und vielen anderen überraschenden Einlagen sowie prämierten Tierdressuren wird eine einzigartige Show und Theater, aber auch Tanz und Gesang geboten. Bis Sonntag präsentiert der mehrfach ausgezeichnete Zirkus Knie täglich zwei Vorstellungen. Am Freitag und Samstag finden diese jeweils um 16 sowie 20 Uhr statt, am Sonntag ist die Show noch einmal um 11 und 15 Uhr mitzuerleben.

Bergstadtsommer: Pop im FAB

Bild: Bergstadtsommer

St. Georgen, Forum am Bahnhof, Fr, 6.9., 20.30 Uhr: Nicht mehr wegzudenken ist jedes Jahr die große Party „Pop im Fab“ im Rahmen des Bergstadtsommers. Dieses Mal geht es mit den Soul Diamonds (Bild) rund. Die Formation um Bandleader Obi Jenne garantiert einen fantastischen Abend mit Soul, Funk und R&B. Karten in allen SÜDKURIER Service-Centern erhältlich.

Berliner Puppentheater: Familie Wutz

Bild: Berliner Puppentheater

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Fr, 6.9., 17 Uhr: Das Berliner Puppentheater macht Station in der Doppelstadt und lädt zu der lustigen Geschichte der Schweinefamilie Wutz ein. Das Stück ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauert rund 45 Minuten. Karten nur an der Tageskasse für acht Euro eine halbe Stunde vor Beginn. Info-Telefon: 0175/2315875.

Schwarzwald Bike Marathon

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Robert-Gerwig-Platz, Sa/So, 7./8.9., 11.30/5 Uhr: Schon zum 23. Mal wird der Schwarzwald Bike Marathon ausgetragen. Nachdem die jüngsten Fahrer am Samstag bei der Hirsch-Sprung Laufrad-Trophy und dem Rena Kids-Cup gefordert sind, starten die Erwachsenen sowie die Jugend am Sonntag um 7 Uhr.

Bergstadtsommer: Abschlusskonzert

Bild: Bergstadtsommer

St. Georgen, Lorenzkirche, Sa, 7.9., 19 Uhr: Mit der Aufführung von Brahms „Erster“ komplettiert das Schwarzwald Kammerorchester unter der Leitung von Karsten Dönneweg (Bild) die Liste der Sinfonien des deutschen „Romantikers“ und gibt dem Bergstadtsommer so einen würdigen Abschluss. Eintritt 20 Euro.

50. Schonacher Volksfest

Bild: Veranstalter

Schonach, Festzelt Obertal, Sa/So/Mo, 7./8./9.9., 15/11 Uhr: Mit einem Festumzug zum Festzelt wird das dreitägige Volksfest in Schonach am Samstag eingeläutet, bevor es um 15.30 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet wird. Für Partystimmung am Samstagabend sorgt die Coverband Band Edelrock (Bild).

Weltklassik am Klavier

Bild: Thomas Peter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 7.9., 17 Uhr: Konzertpianist Mikhail Mordvinov (Bild) wird in seinem Spiel Werke von Beethoven und Schubert, aber auch Tschaikowsky und Rachmaninow darbieten. Karten sind im Haus des Gastes für 20 Euro oder telefonisch unter 0211/936 5090 erhältlich.

Bewirtung durch die Landfrauen Donaueschingen

Bild: privat

Villingen, Feldner Mühle, So, 8.9., 11 Uhr: Am Sonntag laden die Landfrauen des Bezirks Donaueschingen wieder zu einem Familientag an die Feldner Mühle ein. Zum Mittagstisch mit Pommes sowie frischen Bratwürsten und verschiedenen Beilagen werden die Stubenhogger (Bild) musikalisch unterhalten.