1250 Jahre Baldingen

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Festplatz Baldingen beim Service-Center Ostbaar, Fr/Sa/So, 5./6./7.7., 18/16/10 Uhr: Das Festwochenende startet am Freitag mit dem Fassanstich, musikalisch umrahmt durch den Musikverein Hochemmingen und die Ostbaaarschule Oberbaldingen. Die Blasmusikformation „Kuttaranka“ steht ab 20 Uhr auf der Bühne. Am Samstag geht es um 16 Uhr mit der Premiere des Jubiläumsfilms und Vortrag von Jakob Kuratli weiter, dem das Warm Up um 18.30 Uhr mit „Cobrass“ folgt. „ob8blech“ (Bild) sorgt vor dem Feuerwerk um 23 Uhr für Stimmung.

Samy Deluxe eröffnet den Honberg-Sommer 2018

Bild: Janick Zebrowski

Tuttlingen, Festivalzelt auf dem Honberg, Fr, 5.7., 20 Uhr: Der 25. Tuttlinger Honberg-Sommer wird von keinem geringeren eröffnet, als dem Hamburger Rap-Pionier Samy Deluxe. Der Kultstar war bereits zwei Mal auf dem Honberg zu Gast und stellt heute sein neues Album „SaMTV unplugged“ vor. Karten unter Telefon 07461/910996 oder www.tuttlinger-hallen.de erhältlich.

Biergarten mit den „Bregtalbuebe“

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Marktplatz, Fr, 5.7., 18 Uhr: Endlich ist der Biergarten in Furtwangens Herzens wieder geöffnet. Die Stadt Furtwangen und das Hotel Ochsen freuen sich zusammen mit der Agentur feierabend auf zahlreiche Gäste. Eröffnet wird der Biergarten mit einem Bieranstich um 17 Uhr, bevor die Bregtalbube (Bild) die Eröffnung musikalisch feiern. Geöffnet ist bis 22 Uhr.

14. Lange Schwenninger Kulturnacht

Bild: Jens Fröhlich

Schwenningen, Innenstadt, Sa, 6.7., 18 Uhr: Ganz Schwenningen wird wieder zu einer großen Flanier- und Erlebnismeile, wenn die Kulturnacht am Samstag öffnet: Auf insgesamt fünf Bühnen und an rund 30 weiteren Standorten wird das Motto „VS bewegt!“ aufgegriffen und das kreative Potential der Stadt gefeiert.

40. Zinkenfest der Rietheimer Musikanten

Bild: S. Wohlgemuth

Villingen, Musikantenheim Rietheim, Sa/So/Mo, 6./7./8.7., 14/11/15.30 Uhr: Das Zinkenfest startet mit dem Freiluft-Kegelturnier bevor ab 19 Uhr die „Holze-Bene Blasmusik“ spielt. Mit Frühschoppen um 11 Uhr geht es am Sonntag weiter. Zum Handwerkerhock am Montag unterhält dann die „Biergartenmusig“ (Bild).

12. Kunsthandwerkermarkt

Bild: WTVS

Villingen, Kurpark, Sa/So, 6./7.7., 11 Uhr: Zum 12. Mal entsteht im Villinger Kurparkein außergewöhnliches Ambiente, wenn der Süddeutsche Kunsthandwerkermarkt öffnet. Mehr als 90 Aussteller werden eine große Vielfalt an Kunsthandwerken präsentieren. An beiden Tagen ist bei freiem Eintritt bis 18 Uhr geöffnet.

Stadtfest St. Georgen

Bild: J. Ritter

St. Georgen, Innenstadt, Sa/So, 6./7.7., 14/10 Uhr: 25 St. Georgener Vereine und Institutionen bieten auf verschiedenen Bühnen und Straßen ein abwechslungsreiches Programm und kulinarische Köstlichkeiten. BluesQuamPerfect (Bild) wird am Samstag Abend die Marktplatz-Bühne rocken.

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Härings Kulturcafé, Sa, 6.7., 20 Uhr: Auch das Kulturcafé Häring öffnet bei der Langen Schwenninger Kulturnacht die Türen und hat die beiden „Necklemer“ Heike und Ralf Kempter (Bild) mit ihrem „Schwenninger Folk“ und Couplets sowie Alex Ungelenk als Singer-Songwriter auf der Bühne.