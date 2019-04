von SK

Kleiner Lauschangriff

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Café Bohnenheld, Fr, 5.4., 19.30 Uhr: Sie heißen nicht "Kleiner Lauschangriff" weil sie die Leute belauschen wollen. Nein, bei ihnen gibt es einen kleinen Angriff auf die "Lauscher", also auf die Ohren. Es gibt Hits von heute und gestern. Dabei hat sich die Stuttgarter Band auf keine Musikrichtung festgelegt. Es gibt Balladen und Pop genauso wie Rock und Country-Songs. Gesungen wird in Englisch, Deutsch und auch Italienisch. Auch instrumentale Saxophon-Stücke dürfen nicht fehlen. Einlass 19 Uhr. Aus Platzgründen wird um Anmeldung gebete n:info@bohnenheld.de

Kernmacherei: Duo Zsamm

Bild: Katerina Ratajova

Villingen, Theater am Ring, Fr, 5.4., 20 Uhr: Heute lädt das Duo zur nächsten Ausgabe der Reihe "Kernmacherei" auf der Hinterbühne des Theaters am Ring. Zsamm ist das Ensemble um die in Wien lebende slowenische Sängerin, Flötistin und Komponistin Maja Osojnik, ergänzt durch den Drummer Patrick Wurzwallner und als drittes Mitglied der Formation Christina Bauer.

Konzertreihe "conTakte" – Quer Beet

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Mehrzweckhalle Kirchdorf, Sa, 6.4., 20 Uhr: Das Konzert mit dem Mundharmonika-Quartett "Harmonicamento", mit Darbietungen von Klassik bis zur Unterhaltungsmusik findet am Samstag statt. Auch die verschiedenen Orchesterabteilungen und Spielgruppen des Akkordeonvereins werden auftreten.

SeppDeppSeptett

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, KWA Kurstift, Sa, 6.4., 19 Uhr: Das Ensemble aus drei Hörnern, drei Trompeten, einer Tuba und einem Akkordeon, verbindet auf eine Weise Musik mit Kabarett. Ursprünglich als Volks- und Tanzmusikgruppe gegründet, begeistern die acht Musiker u.a. mit feinster Blasmusik.

Benefizkonzert mit Mad Kitchen

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Café Art, Sa, 6.4., 20.30 Uhr: Das deutsch-französische Quartett liebt urbanen Sound. Ihre handgemachte Musik neigt zu Blues und Rock der 70er und 80er Jahre. Von jeder verkauften Eintrittskarte gehen fünf Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder. für das neue Elternhaus in Freiburg.

100 Jahre Gesangverein Schönenbach

Bild: Gesangverein Schönenbach

Furtwangen, Festhalle, Sa, 6.4., 19.30 Uhr: Das Jubiläumskonzert des Gesangverein Schönenbach soll die große Bandbreite der Chormusik, die sich der Verein angeeignet hat, aufzeigen. Als Gastchöre treten der Männerchor Xangverein Niedereschach sowie Mešani pevski zbor Bilka aus Kärnten auf.

Outsiders – Coverband aus Vöhrenbach

Bild: H.-J. Kommert

Triberg, Nachtkrapp, Sa, 6.4., 21 Uhr: Am Samstag gastiert zum zweiten Mal die Coverrockband Outsiders aus Vöhrenbach im Nachtkrapp. Die Band spielt von AC/DC, Die Ärzte, Toten Hosen, über Black Sabbath bis Marius Müller Westernhagen oder Snow Patrol, auch Metallica, Deep Purple oder Green Day.

Fünf Kunsthandwerker öffnen ihre Werkstatt

Bild: Sabine Hilker

Villingen, Brigachtal, Fr/Sa/So, 5./6./7.4., 14/11 Uhr: Unikatschmuck stellen Nicole Simon in der St. Georgener Straße 20 in Villingen und Hermann Eckerlin in der Lupfenstraße 23 in Schwenningen her, wärend Sabine Hilker Ob dem Dorf 1 in Marbach Hüte kreiert. In Brigachtal sind Ruth Poschmann in der Fichtenstraße 17 und Annette Hengstler, in der Gewerbestraße 23 zu finden.