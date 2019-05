von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

775 Jahre Stadt Vöhrenbach – 200 Jahre Stadtkapelle Vöhrenbach

Bild: Praxedis Dorer

Vöhrenbach, Festzelt auf dem Sportplatz, Fr/Sa/So/Mo, 31.5./1./2./3.6., 18.30/11.30/9.30/15 Uhr: Das Festwochenende geht am Freitag mit acht Kapellen und ab 23 Uhr mit den „Brotäne Herdepfl“ weiter. Das Jugendkapellentreffen mit Umzug findet am Samstag um 11.30 Uhr statt, bevor es im Festzelt mit der Prämierung der Jugendolympiade sowie ab 19 Uhr mit den Breg Brass Buebe und „Allgäu Power“ weitergeht. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag zieht ab 14 Uhr der Festumzug durch die Stadt. Zum Handwerkervesper und Kinder- und Seniorennachmittag wird am Montag eingeladen.

Informationsaktion zum Thema Organspende

Bild: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Villingen, Schwarzwald Baar Klinikum ,Fr, 31.5., 10 Uhr: Anlässlich des bundesweiten Tags der Organspende lädt das Schwarzwald-Baar Klinikum in der Eingangshalle zu einem Informationstag ein. Oberarzt Dr. med. Mathias Reyher wird gemeinsam mit Christian Thurow unter anderem über den Ablauf einer Transplantation und die Hirntoddiagnostik informieren.

Die Katzenmusik lädt zum Hallenfest

Bild: Roland Sigwart

Villingen, Unterer Dammweg, Fr/Sa/So, 31.5., 1./2.6., 19/16/11 Uhr: Das dreitägige Fest startet am Freitag um 19 Uhr mit der Partynacht und DJ AlexK. Der Blasmusikabend mit den Stadtharmonisten beginnt am Samstag ab 19 Uhr, bevor es am Sonntag um 11 Uhr mit Frühschoppen und musikalischer Unterhaltung durch die Stadtmusikanten und HättäLila weitergeht.

Weltklassik am Klavier – Die Goldberg-Variationen

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 1.6., 17 Uhr: Der ukrainische Pianist Timur Gasratov (Bild) wird in der Musikreihe „Weltklassik am Klavier“ Bachs Goldberg-Variationen darbieten. Die zweite Konzerthälfte gehört Robert Schumann mit Auszügen aus seinen Fantasiestücken. Karten im Haus des Gastes.

Unimog-Treffen

Bild: Klaus Dorer

Brigachtal, Steinbruch, Sa/So, 1./2.6.: Das beliebte Unimogtreffen findet nach einjähriger Pause mit Parcour und Rahmenprogramm wieder im Brigachtaler Steinbruch statt. Mit Food-Trucks ist für das leibliche Wohl gesorgt, während der Motorradsportclub Brigachtal an beiden Tagen für Getränkenachschub sorgt.

Jetzt hätten die guten Jahre kommen können

Bild: Josua Waghubinger

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 1.6., 20 Uhr: Kabarettfreunde dürften sich auf den vielfach ausgezeichneten Stefan Waghubinger (Bild) freuen, der sein drittes Soloprogramm „Jetzt hätten die guten Jahre kommen können“ vorstellt. Restkarten unter info@puthe.de oder an der Abendkasse.

Sommerfest der Südstadt-Clowns

Bild: Veranstalter

Villingen, Festplatz Walkebuck, Sa/So, 1./2.6., 14/10 Uhr: Die Südstadt-Clowns verwöhnen ihre Gäste mit einer großen Auswahl an Speisen. Freunde der Live-Musik kommen am Samstagabend mit den „Eschachquäler“ und dem Frühschoppenkonzert mit den „Rietheimer Musikanten“ nicht zu kurz.

Feuerwehrfest Peterzell-Stockburg

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Festplatz Peterzell, Sa/So/Mo, 1./2./3.6., 16.30/10/16.30 Uhr: Auftakt des dreitägigen Festes ist am Samstag um 16.30 Uhr auf dem Festplatz an der Bushaltestelle bevor ab 20 Uhr der bayrische Abend beginnt. Am Sonntag unterhält das Edelweiß Echo zum Mittagstisch. Zum Handwerkervesper spielen Siggi und Bob.