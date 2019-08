Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier kommen unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Innenhof-Festival: Heroes

Bild: MR.JOAS

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 30.8., 20 Uhr: David Bowie hat die Popkultur geprägt wie kaum ein anderer. Der Ausnahmekünstler jonglierte mit unterschiedlichsten Stilen wie Rock, Folk, Funk oder Jazz und kreierte so ein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk, welches 26 Alben umfasst, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Band Heroes hat sich zum Ziel gesetzt, all die Facetten David Bowies in einer authentischen Liveshow darzubieten, um ihm so Tribut zu zollen. Alle Bandmitglieder studieren Rock/Pop/Jazz-Musik und haben langjährige Live Erfahrung. Bild: Veranstalter

Villingen Historic

Bild: Joachim Müller

Villingen, Villa Junghans, Fr/Sa/So, 30./31.8./1.9: Oldtimer-Freunde kommen am letzten August-Wochenende in Villingen voll auf ihre Kosten: Joachim Müller und Jörg Messerschmidt laden nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut zur „Villingen Historic“ ein. An allen drei Tagen werden rund 50 Oldtimer, darunter auch Motorräder, zu sehen sein. Bild: Joachim Müller

Tennenbronner Metalacker

Bild: Sprich, Roland

Tennenbronn, Trombachhöhe, Fr/Sa, 30./31.8., 18/15.30 Uhr: Headbangen, bis die Haare fliegen, heißt es bereits zum achten Mal. Insgesamt werden an beiden Festivaltagen zwölf Metalbands auftreten. Top Act ist am Freitagabend die Power-Metal-Formation Gloryhammer aus England. Am Samstagabend wird die Gruppe Eluveitie aus der Schweiz Folk-Metal als Hauptband spielen. Bild: Roland Sprich

Innenhof-Festival: Ill River

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Sa, 31.8., 20 Uhr: Die Americana-Rock Band Ill River präsentiert eine Mischung aus Roots-Einflüssen, die sie mit Gitarren, Keybord, eingängigen Rhythmen, einem einzigartigen Songwriting und einem außergewöhnlichen Frontmann verbindet.

Bewirtung durch den Schalke Fanclub

Bild: Dürrhammer

Villingen, Feldner Mühle, So, 1.9., 11 Uhr: Die Mitglieder des Fanclubs des FC Schalke 04 „Königsblauer Virus“ bewirtet die Besucher am kommenden Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Neben Würstchen mit Pommes, Gulasch mit Knödel und Salat auch vegetarische Maultaschen bei musikalischer Unterhaltung angeboten.

Sommerfest der Vogelfreunde

Bild: Verein

Villingen, Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz, Sa/So, 31.8./1.9., 14/10 Uhr: Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit einer Vogelschau, bei der Sittiche, Exoten und andere Vogelarten zu bestaunen sind. Auch ein Kinderprogramm sorgt für Abwechslung. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

Bergstadtsommer: Kirchenkonzert

Bild: Bergstadtsommer

Königsfeld, Nikolaus Kirche Buchenberg, So, 1.9., 17 Uhr: Beim Konzert im Buchenberger Kirchle wird Enrikö Ginzery mit ihrem Cimbalom zu hören sein. Zum ersten Mal beim Kirchenkonzert ist Meinhard „Obi“ Jenne, bekannt durch Soul Diamonds, dabei. Der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt fünf Euro.

Mittelaltermarkt

Bild: Gerold Bächle

Löffingen, Bittenbachgelände, Sa/So, 31.8./1.9., 11.30/10 Uhr: Zum historischen Mittelaltermarkt lädt die Stadt Löffingen mit 50 Ausstellern ein. Mit Musik und Gauklervorführungen auf der Bühne und Festumzug um 14 Uhr, wird die Stadt am Samstag in vergangene Zeiten versetzt. Eintritt ab sechs Jahren fünf Euro.