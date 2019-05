von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten gerne etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

La Folia Barockorchester – Regula Mühlemann

Bild: Martin Förster – Sony Classical

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 3.5., 20 Uhr: Wie viele Künstler vor ihr, wurde auch Sopranistin Regula Mühlemann bei ihrem neuen Programm von der ägyptischen Herrscherin Kleopatra inspiriert. Ihr Repertoire reicht von Barockmusik bis in die Romantik. Es kommen Werke von Georg Friedrich Händel, Johann Adolf Hasse, Alessandro Scarlatti, Giovanni Legrenzi, Johann Mattheson und Antonio Vivaldi Stolz kommen zur Aufführung. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1 statt.

Konzert mit Happy Jazz Singers

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Göpelhaus Mühlhausen, Fr, 3.5., 19.30 Uhr: Der Freundeskreis Dorf Mühlhausen lädt zum Konzert der Happy Jazz Singers im Göpelhaus in Mühlhausen ein. Diese A Capella Formation besteht aus vier Sängerinnen und zwei Sängern mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus Jazz-Standards, Gospel, Pop und Folk. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Konzert mit Clemens Bittlinger

Bild: Clemens Bittlinger

Bad Dürrheim, Evangelische Johanneskirche, Fr, 3.5., 20 Uhr: „Bleibe in Verbindung“ ist das Motto des Konzertes mit Clemens Bittlinger (Bild). Zusammen mit David Plüss am Keyboard und Drumer David Kandert ist er in Bad Dürrheim zu Gast. Karten im Vorverkauf für zehn Euro in der Buchhaltestelle Villingen und in Mory‘s Hofbuchhandlung in Bad Dürrheim.

Spektrum Metal Night

Bild: Alexander Mack

Schwenningen, Jugend- und Kulturzentrum Spektrum, Sa, 4.5., 20 Uhr:Mit dabei am kommenden Samstag im Spektrum sind dieses Mal die Bands „Blood Fueled Engine“, „Unredd“ und „Psylence“. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt acht bzw. fünf Euro (ermäßigt).

11. Berufsbildungsmesse Furtwangen

Bild: Heimpel

Furtwangen, Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug, Sa, 4.5., 9 Uhr: 38 Aussteller aus verschiedenen Bereichen präsentieren am Samstag, ab 9 Uhr, eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten. 60 verschiedene Ausbildungsberufe sind vertreten, dazu kommen weitere 22 duale Studiengänge.

Wunschkonzert des Musikvereins Hammereisenbach

Bild: Musikverein Hammereisenbach

Vöhrenbach, Festhalle Hammereisenbach, Sa, 4.5., 20 Uhr: Zu Gast ist die Trachtenkapelle Sankt Märgen mit Dirigent Alois Huber, die den ersten Programmteil gestaltet. Beide Kapellen bieten ein abwechslungsreiches Programm mit Swingmedley, Popsongs, Filmmelodien, Polkas und Märschen.

Einladung zum Mord

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa/So, 4./5.5., 20 Uhr: Am Wochenende ist das Ensemble des Amateurtheater Fieber aus Villingen mit einer Krimikomödie von Wolfgang Binder zu Gast. Reservierungen für die Abendkasse können per email über info@puthe.de (gegen Vorkasse) vorgenommen werden.

Edelweiß-Echo

Bild: Edelweiß-Echo

Triberg, Wallfahrtskirche, So, 5.5., 18.30 Uhr: Das Edelweiß-Echo, die Familie aus Hardt, wird am Sonntag eine Maiandacht musikalisch mit Marienliedern umrahmen. Gestaltet wird die um 18.30 Uhr beginnende Andacht von Wortgottesdienstleiter Hans Heiler aus Lauterbach.