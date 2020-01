Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Villinger Winterzauber

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Fr, 3.1., 15 Uhr, Villingen: Neben der Villinger Puppenbühne mit verschiedenen Stücken bringen auch mehrere Zauberer sowie der Zirkus Confetti Kinderaugen zum Leuchten. Täglich gibt es Gewinne aus der Tombola, es wird eine Minidisco geboten und es gibt Coco, den sprechenden Papagei, zu bewundern. Der Erlös der Veranstaltung ist bestimmt für die Kinderheime und Waisenhäuser in der Dominikanischen Republik. Karten sind im Vorverkauf beim Ticket-Service der Stadt unter Telefon 07721/822525 erhältlich.

Zuckerguss und Kräuterkekse

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Fr, 3.1., 19.30 Uhr: Das Kolping-Theater aus Schramberg verspricht beim diesjährigen Theater Komik und Wortwitz mit dem bekannten Stück „Tortenkaiser“. Karten gibt es zum Preis von zehn Euro bei der Tourist-Information Königsfeld, Telefon 07725/800945 oder online unter www.kolping-schramberg.de.

Der Untergang des Königenhofes

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Schwarzwaldhalle Neukirch, Fr, 3.1., 19.30 Uhr: Eine Aufführung über das traurige Schicksal des Neukircher Königenhofes durch ein Lawinenunglück kommt mit dem Theater der Sportfreunde Neukirch auf die Bühne. Die insgesamt 18 Schauspieler haben sechs Akte des vom Arzt Albert Faller vom Christemartinshof in St. Märgen verfassten Stücks vorbereitet.

Sonaten von Scarlatti – Paganini von Liszt

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 4.1., 17 Uhr: Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ startet mit dem Pianist Ruslan Gasratov (Bild) der Werke von Scarlatti, Haydn und Liszt spielt. Karten ab 20 Euro im Haus des Gastes und Platzreservierungen unter Telefon 0211 936 5090 oder per Email info@weltklassik.de.

Wir sind dann mal weg

Bild: Veranstalter

Villingen, Turn- und Festhalle Rietheim, Sa, 4.1., 20 Uhr: Die 18-köpfige Theatergruppe aus Rietheim lädt am morgigen Samstag zum zweiten Abend mit einem lustigen Schauspiel ein. Die Komödie „Wir sind dann mal weg“ von Jonas Jetten steht auf dem Spielplan und handelt von einer Familie mit geerbtem Bauernhof.

Verrücktes Gäld

Bild: Andreas Trenkle

Furtwangen, Festhalle, Sa/So, 4./5.1., 19.30 Uhr: Die turbulente Komödie „Verruckts Gäld“ wird von der Laienspielgruppe Linach an insgesamt vier Spieltagen gezeigt. Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf bei Böhler Optik in Furtwangen. Weitere Aufführungen finden am 10. und 11. Januar statt.

Amore mit Hindernissen

Bild: Veranstalter

Villingen, Turn- und Festhalle Pfaffenweiler, Sa, 4.1., 20 Uhr: Die Theatergruppe Pfaffenweiler hat wieder fleißig geprobt und präsentiert den lustigen Vierakter „Amore mit Hindernissen“. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Eintrittskarten für acht Euro im Kartenvorverkauf bei der Metzgerei Gür und im Café „Seinerzeit“.

Rottweiler Spielzeug- Tausch- und Sammlerbörse

Bild: Veranstalter

Rottweil, Stadthalle, So, 5.1., 11 Uhr: Am Sonntag öffnet die Rottweiler Stadthalle wieder ihre Tore zur diesjährigen Spielzeug-Tausch- und Sammlerbörse. Private Händler und Sammler können von Spielzeug und Zubehör aller Arten erwerben oder tauschen. Auch Experten stehen für Beratungen zur Verfügung.