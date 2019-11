Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Klavierkonzert mit Johannes Mössinger

Villingen, MPS Studio, Tonstudio, Fr, 29.11., 20 Uhr: Am generalüberholten Bösendorfer-Flügel im Villinger MPS-Studio wird der Pianist Johannes Mössinger am Freitag zu hören sein. Mit seinem Album „New By Two“ zusammen mit dem US-Musiker Joel Frahm am Saxophon feierte Mössinger zuletzt große Erfolge. 2018 veröffentlichte er seine sehr eigenständige und zeitgemäße Einspielung der Inventionen und Sinfonien von J.S. Bach und unterstreicht sein Ausnahmetalent und seine Vielschichtigkeit am Klavier. Eintritt: zehn Euro. Anmeldungen unter info@mps-villingen.de.

WunderFunkelZauberNacht

Unterkirnach, Maria Tann, Fr, 29.11., 17 Uhr: In strahlend märchenhaftem Lichterglanz zeigt sich der Klosterpark als Weihnachtswald. Die Eröffnung der „WunderFunkelZauberNacht“ erfolgt um 17 Uhr. An den Adventswochenenden ist im Park auch die Waldschenke von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Glühwein, Grillwürste und Gemütlichkeit laden zum Verweilen ein.

In My Room

Schwenningen, Städtische Galerie, Fr, 29.11., 20 Uhr: Die neue Saison der „Kernmacherei“ eröffnen Tänzerin Emi Miyoshi, Performance-Künstler Jürgen Oschwald und Musiker Ephraim Wegner mit Ausschnitten aus ihrem Stück „In My Room“. Gemeinsam erkunden sie neue Formen des Zusammenspiels von Installation und Tanz. Karten im Vorverkauf für zehn Euro.

Jahreskonzert der Stadtharmonie Villingen

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Sa, 30.11., 20 Uhr: Das Große Blasorchester und die Jugendkapelle geben mit ihren musikalischen Leitern Mario Mosbacher und Benno Kilzer die musikalische Visitenkarte ab. Dieses Jahr steht das Konzert unter dem Motto „Zwischen den Welten“.

Nathalie küsst

Villingen, Theater am Ring, Sa, 30.11., 20 Uhr: Mit Emotionalität und ungekünsteltem Schauspiel verkörpern Peter Kremer und Ursula Buschhorn zwei unterschiedliche Charaktere, die ihre Liebe zueinander entdecken. Die Eintrittskarten des verschobenen Ursprungstermins der letzten Spielzeit behalten ihre Gültigkeit.

Wunschkonzert des Musikvereins Katzensteig

Furtwangen, Gasthaus Löwen Schönenbach, Sa, 30.11., 20 Uhr: Ein buntes Konzertprogramm mit Konzertmärschen, den schönsten Melodien aus „Aladdin“ sowie Rock- und Popmusik werden dargeboten. Der Eintritt an der Abendkasse kostet sechs Euro. Wunschzettel sind bei allen aktiven Musikern erhältlich.

Bullet Proof

Furtwangen, Biercafé Engel, Sa, 30.11., 21 Uhr: Der Musikpädagoge, Clemens Schepperle, spielt mit seiner Band „Bullet Proof“ alles von Cover Rock bis Metal. Die erfahrenen Musiker kommen aus dem Schwarzwald und der Schweiz und haben nach eigenen Angaben schon auf dem halben Erdball gespielt.

Volker-Engelberth-Quintett

Villingen, Jazzkeller, Sa, 30.11., 21 Uhr: Im Mittelpunkt steht der Pianist Volker Engelberth. Während vieler Konzerte im In- und Ausland in den vergangenen Jahren hat sich die Formation zu einer spannenden und eingespielten Einheit entwickelt. Ständige Interaktionen sind kennzeichnend für dieses Ensemble.