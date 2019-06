Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Heimat- und Trachtenmarkt mit Drehorgeltreffen

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Rathausplatz und Haus des Bürgers, Fr/Sa/So, 28./29./30.6., 19/10/10.30 Uhr: Das große Drehorgeltreffen beginnt bereits am Freitag mit einem Drehorgelkonzert unter dem Motto „Drehorgel trifft Klassik“ in der evangelischen Kirche. Ab Samstag öffnen sich die Stände mit ihrem umfangreichen Angebot auf dem Heimat- und Trachtenmarkt. Von Trachtenbekleidung über -schmuck, Stoffen, Bändern bis hin zu Handleiterwagen – das Angebot ist wieder sehr vielfältig. Im Haus des Bürgers präsentieren Experten das alte Handwerk aus Großmutters Zeiten.

Gerwigstraßenfest mit langem Einkaufsabend

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Gerwigstraße, Fr, 28.6., 18 Uhr: Heute wird die untere Gerwigstraße erneut zur Festmeile, wenn die dort ansässigen Einzelhandelsgeschäfte zum Gerwigstraßenfest eingeladen. Bis 22 Uhr gibt es kulinarische Spezialitäten und ein abwechslungsreiches Programm. Neben der Stadtmusik wird auch die Peterzeller Sängerin Silke Vogt auf der Bühne stehen.

Splashmob – Wasserparty der Feuerwehr Furtwangen

Bild: Feuerwehr Furtwangen

Furtwangen, Marktplatz, Fr, 28.6., 16.30 Uhr: Eine Riesengaudi war der Splashmob schon im heißen Juli 2015. Nach den rekordverdächtigen Wetterprognosen entschloss die Feuerwehr kurzerhand eine Neuauflage zu starten. Es wird kein abendfüllendes Programm sein, schließlich findet auch der Happy Friday im Bregtalbad und das Sportfest in Schönenbach statt.

NeckarMan 2019

Bild: Sabine Naiemi

Schwenningen, Waldeckstadion, Sa, 29.6., 11 Uhr: Der Neckarman erwartet 1000 Sportler zum beliebten Gemeinschaftslauf. An vier Getränkestationen können sich die Läufer unterwegs erfrischen. Nach der Siegerehrung geht das sportliche Event in ein kleines Sommerfest am Sportgelände der TG Schwenningen über.

750 Jahre Obereschach: Jubiläumsdorffest

Bild: Kurt Weiß

Villingen, Obereschach, Sa/So/Mo, 29./30.6./01.07.: Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit dem Fassanstich, dem um 17 Uhr die Dorfmeisterschaft der Obereschacher Vereine im Regenrinnen-Wassertransport folgt. Höhepunkt wird das Jubiläumsfeuerwerk sein. Am Sonntag lockt ein Kunsthandwerkermarkt.

Jubiläum der Feuerwehren Brigachtal

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Feuerwehrhaus, Sa/So/Mo, 29./30.6./01.07., 16/9.30/15 Uhr: Die Schluuchmusig Schaffhuuse und Albkracher (Bild) sorgen am ersten Abend für Stimmung. Der Festgottesdienst findet am Sonntag um 9.30 Uhr in der Allerheiligenkirche. Die „Brotäne Herdepfl“ stehen am Montag ab 19 Uhr auf der Bühne.

Fest der Begegnung

Bild: Veranstalter

Villingen, Schilterhäusle, Sa, 29.6., 12 Uhr: Eröffnet wird das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst im Franziskussaal. Ein besonderes Highlight ist das Menschen-Kicker sein. Mit Akrobatik- und Tanzvorführungen, Live-Musik und Hüpfburg sowie Smothie-Fahrrad ist nicht nur auf der Bühne einiges geboten.

Böhse Neffen und guggenmusik Gond Commando