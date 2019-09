Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Kinan Azmeh – Württembergische Philharmonie Reutlingen

Bild: Jürgen Lippert

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 27.9., 20 Uhr: Der syrisch-amerikanische Komponist, Kareem Roustom, steht für ein weltoffenes Amerika und gilt als einer der profiliertesten Tonschöpfer aus dem Mittleren Osten. Seine farbenfrohe, bilinguale Musik ist oftmals inspiriert von Literatur und dem aktuellen Zeitgeschehen. So basiert „Adrift on the Wine-Dark Sea“ auf der wahren Geschichte eines Flüchtlingsmädchens. Roustom schrieb das Konzert für den syrischen Klarinettisten und Grammy-Gewinner Kinan Azmeh, der musikalisch in die Rolle des Seefahrers schlüpft.

Theatralische Stadtführung

Bild: Jens Hagen

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 27.9., 18 Uhr: Beim Spektakel durch die Straßen und Gassen erfährt der Gast in sieben Akten viel zur Stadtgeschichte: Die drei Akteure, Klaus Richter, Gunther Schwarz und Heinrich Greif spielen sich durch das mittelalterliche und barocke Villingen. Die 90-minütige Führung kostet zwölf Euro pro Person. Anmeldung bei den Tourist-Infos erforderlich.

Antipro

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Härings Kulturcafé, Fr, 27.9., 20 Uhr: Antipro ist eine Band aus Winterthur um Vincent Hofmann, Beat Wipf, Reto Karli und Mira Frehner. Ihre Abende bringen einen Stilmix aus Musik, Spoken Word und Tanz. Angestrebt wird nicht eine stilistische Einheit, sondern ein Akt der Verwandlung, und dafür können die Gegensätze nicht genug weit auseinanderklaffen.

Oktoberfest des FC 04 Gütenbach

Bild: Sandhya Hasswani

Gütenbach, Festplatz, Sa/So/Mo, 28./29./30.9., 18/11/16 Uhr: Das Oktoberfest des FC 04 Gütenbach findet an drei Tagen statt. Gleich vier Livebands werden im Bierzelt für Stimmung sorgen. Das Panikorchester, die Band „Wälderwahn“ (Bild), „BaarBlech“ und die „Symbadischen Senfonikern“ spielen auf.

Schwanenfest der Schwenninger Vereine

Bild: Naiemi, Sabine

Schwenningen, Muslenplatz, Sa, 28.9., 10 Uhr: Boxen, Bogenschießen oder Kühemelken, mit interessanten Aktionen präsentieren sich die Schwenninger Vereine. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr organisiert der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) zu zweiten Mal das „Schwanenfest“.

Herbstfest auf dem Brunnendobel

Bild: HEIKE KITZIG

St. Georgen, Antikhof im Brunnendobel, Sa/So, 28./29.9., 10 Uhr: Das bereits traditionelle Herbstfest auf dem Antikhof im Brunnendobel bietet auch einen „Tag der offenen Werkstatt“. Jeweils von 10 bis 18 Uhr ist für Verpflegung gesorgt. Nachmittags spielen die „Fliegenden Austern“ (Bild).

Männerschnupfen Reloaded

Bild: Beni Schabel

Furtwangen, Rösslekeller Neukirch, Sa, 28.9., 19.30 Uhr: Warum leiden Männer mehr als Frauen, wenn sie krank sind? Peter Buchenau spielt den leidgeplagten Patienten, der aus tiefster Überzeugung erklärt, dass Männer bei einem Männerschnupfen wesentlich stärkere Schmerzen erlitten, als Frauen bei einer Geburt.

Psychedelic‘n‘Stoner Rock-Night

Bild: Matias Corral

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Sa, 28.9., 20 Uhr: Am Samstag findet die erste Psychedelic‘n‘Stoner Rock-Night im Kulturzentrum Klosterhof statt. Die Liveband „Colour Haze“ aus München ist eine Institution in der Szene. Tickets bei Soundservice in der Färberstraße 14 in Villingen oder online bei www.eventim.de.