von SK

Eschachfestival: The Soulmachine

Bild: Veranstalter

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es sieben Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Niedereschach, Eschachhalle, Fr, 27.7., 20.30 Uhr: Während der heutige Abend des zweitägigen Festivals musikalisch wie kulinarisch unter dem Motto der jahrelangen Patenschaft mit der spanischen Gemeinde Arzúa steht, ist am Freitagabend Party angesagt. Die Band "The Soul Machine" tritt am Samstag um 20.30 Uhr auf. Außerdem ist ein Auftritt von Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg mit seiner Trompete geplant. Den Auftakt dazu macht ab etwa 19 Uhr das Gitarrenduo Bianca und Werner Müller, die Akustik-Rock-Hits zum Besten geben werden.

Konzert des Kolpingchors Schwenningen

Bild: Kolpingchor Schwenningen

Schwenningen, Kirchenpavillon auf der Möglingshöhe, Fr, 27.7., 19 Uhr: „Kaleidoskop bunter Melodien unter freiem Himmel“, so lautet das Motto des Konzertabends des Kolpingchors. Unter der Leitung von Gerhard Lauffer präsentieren die Sänger volkstümliches Liedgut. Den Auftakt macht der Chor mit Morgenliedern. Im zweiten Liedblock werden Wanderlieder gesungen.

Abschlusskonzert

Bild: Veranstalter

Schönwald, Pfarrkirche St. Antonius, Fr, 27.7., 20 Uhr: Heute endet der 28. Workshop für geistliche Chormusik in Schönwald. Der Orchester-Chef, Dominique Sourisse, ist Herr über 50 Musiker und bietet dem Publikum dieses Jahr zwei Werke von Wolfgang-Amadeus Mozart. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Sommerfest des SV Rietheim

Bild: dpa

Villingen, Sportverein Rietheim, Sa/So, 28./29.7., 13/10 Uhr: Der Samstag steht im Zeichen von Jugendspielen, dem Spiel zwischen dem FC 08 Villingen und dem FV Offenburg sowie dem Elfer Cup. Am Sonntag steigt das traditionelle Ortsturnier, bei dem verschiendene Laienmannschaften aus Rietheim antreten.

Dorfhock Neukirch

Bild: Isabella Heimpel

Furtwangen, Neukirch, Sa, 28.7., 18 Uhr: Am Samstag gibt es Musik von "Locker vom Hocker". Sonntags spielt ab 11.30 Uhr die Trachtenkapelle Glashütte. Nachmittags ist Spielenachmittag und ab 17 Uhr ist das Gucklochkino mit zwei Filmen geöffnet. Auch das Schätzspiel steht auf dem Programm.

20. Burgspektakel: Falsche Fuffies in echt

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Burgruine Waldau, Sa, 28.7., 20 Uhr: Eines der Glanzlichter in 20 Jahren Burgspektakel, "Die Falschen Fuffies", nehmen das runde Jubiläum zum Anlass, um noch einmal auf der "Beck-Stage" aufzutreten. Die nicht mehr ganz so jungen Musiker aus der Region vereinen an diesem Abend Musik und Puppenspiel.

Sommerfest in der Gartenanlage Loretto

Bild: Veranstalter

Villingen, Loretto-Gartenanlage, Sa/So, 28./29.7., jeweils 11 Uhr: Die Speisekarte ist schon lange ein kleiner Geheimtipp. An beiden Tagen dreht sich das Glücksrad und am Sonntag ist Kinderschminken angesagt. Die Kleinsten können auch selbst kreativ werden, denn Blumentöpfe warten darauf, bemalt zu werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein