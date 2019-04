von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Warten auf Godot

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Theater am Turm, Fr/Sa, 26./27.4., 20 Uhr: Nur noch zwei Mal bietet sich den Besuchern die Möglichkeit das Stück des Nobelpreisträgers Samuel Becketts auf der Bühne im Theater am Turm zu sehen. Der Regisseur und Bühnenbauer Matthias Breithaupt wagt sich damit an ein groteskes Stück, das dafür bekannt ist, dass manch ein Zuschauer nach der Pause nicht mehr in den Theatersaal zurückkehrt. Gleichwohl liegen Komödie und Tragödie hier faszinierend eng beieinander. Karten bei Morys Hofbuchhandlung in der Reitstraße, Telefon 07721/502020.

Mit dem Nachtwächter durch Villingen

Bild: WTVS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 26.4., 18 Uhr: Beim abendlichen Rundgang mit dem Stadtführer Gunther Schwarz (Bild) als Nachtwächter wird manch interessantes Kapitel der Stadtgeschichte aufgeschlagen. Die Führung dauert etwa 90 Minuten. Infos unter Telefon 07721/822340. Treffpunkt ist am Brunnen vor dem Franziskaner Kulturzentrum.

Kabarett- und Musikabend mit Bure zum Alange

Bild: Bure zum Alange

Villingen, Turn- und Festhalle Obereschach, Fr, 26.4., 20 Uhr: Anlässlich der 750-Jahrfeier von Obereschach lädt der Verein zur Förderung des heilpädagogischen Reitens zum Benefiz-Kabarett mit Wolfgang Winterhalder und Nikolaus König als "Bure zum Alange". Karten unter Telefon 07721/62449 und E-Mail integratives.reiten-vs@gmx.de.

Eröffnung der Museumsbahn

Bild: Roger Müller

Blumberg, Bahnhof Blumberg-Zollhaus, Sa, 27.4., 14.10 Uhr: Die Saison der Museumsbahn in Blumberg wird am Wochendende wieder eröffnet. Von April bis Oktober können Wanderer und Freunde der Museumsbahn mit Dampflocks die Strecke zwischen Weizen und Blumberg nutzen.

Soulution-Party

Bild: Martin Disch

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Di, 30.4., 20 Uhr: In die fünfte Runde geht die Soulution-Partyreihe des Jugendförderungswerks Villingen-Schwenningen. Die Villinger Soul und Funkband Eat the beat (Bild) steht auf der Bühne, aber auch vier DJs sind für zehn Euro Eintritt mit von der Partie.

Greifvogel-Flugvorführungen

Bild: Veranstalter

Hornberg, Schloss Hornberg, So, 28.4., 15 Uhr: In historischer Kulisse mit Blick ins Gutachtal zeigt der erfahrene Berufsfalkner Franz Ruchlak bei der etwa einstündigen Vorführung verschiedene Greifvögel wie Weißkopfseeadler, Steppenadler, Jagdfalken und Eulen beim Beutefang und Flug. Infos: 0172/9985485.

Rock für Peru mit Stormy Friday

Bild: Barbara Preiser

Villingen, St. Konrad Gemeindesaal, Di, 30.4., 20 Uhr: Wie jedes Jahr laden die Perukreise der Pfarreien St. Konrad und Münster zu "Rock für Peru" ein. Die beiden Bands Stormy Friday und WG and friends werden mit Cover-Songs aus den 60er, 70er und 80er Jahren unterhalten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Bild: Barbara Preiser

Das Alte Rathaus und der Fall Jakob Kraut

Bild: WTVS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Do/Fr, 2./3.5., 18 Uhr: Die Schauspieler der theatralischen Stadtführung führen durch Villingens Mittelalter und frühe Neuzeit und machen so die Geschichte des Alten Rathauses lebendig. Anmeldung: Telefon 07721/82-2340, E-Mail tourist-info@villingen-schwenningen.de.