Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Flüsse als Spiegelbild der Gesellschaft

Bild: Veranstalter

Schwenningen am Neckar, Umweltzentrum Möglingshöhe, Fr, 25.10., 19.30 Uhr: Chemiker und Wasserforscher Prof. Dr. Andreas Fath (Bild) sorgte für viel Aufsehen, als er im Sommer 2014 mit dem Projekt „Rheines Wasser“, Extremsport, Wissenschaft und Umweltschutz miteinander verknüpfte und so auf die Verschmutzung von Flüssen in Europa und den USA aufmerksam machte. Er durchschwamm innerhalb von 28 Tagen den Rhein von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden. Sein Ziel ist es, einen effektiven Gewässerschutz zu stärken. Eintritt kostet fünf Euro.

Visionen für eine bessere Zukunft

Bild: dpa

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, Fr, 25.10., 18.30 Uhr: Als oberster Repräsentant des Benediktinerordens, Abtprimas em. Pater Dr. Notker Wolf, geht er in seinem Vortrag auf sein Buch „Das Unmögliche denken, das Mögliche wagen: Visionen für eine bessere Zukunft!“ ein, analysiert unsere augenblickliche Lage und zeigt uns Wege auf, die uns in eine bessere Zukunft führen.

Der Puppenpalast

Bild: Norbert Henne

Schonach, Pfarrzentrum St. Urban, Fr, 25.10., 15 Uhr: Michael Henne gastiert mit seinem Puppenpalast in Schonach. Dieses Mal erleben Kasper und seine Freunde neue Abenteuer mit dem Märchen Rotkäppchen. Die Spieldauer beträgt 55 Minuten und ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Ermäßigungskarten in örtlichen Kindergärten erhältlich, regulärer Eintritt neun Euro.

Eure Mütter: „Ich find ja die Alten geil!“

Bild: Veranstalter

Villingen, Theater am Ring, Sa, 26.10., 20 Uhr: Die Comedy-Gruppe „Eure Mütter“ standen schon mit einigen Programmen auf der Bühne und haben nun die lustigsten Nummern der letzten vier Shows zusammen gefasst. Karten unter www.karoevents.de und bei allen bekannten (Reservix)-Vorverkaufstellen.

Comedy Night

Bild: Julian Limberger

Villingen, Theater am Turm, Sa, 26.10., 20 Uhr: Bei der Comedy Night treten vier Nachwuchskünstler und -künstlerinnen bekannt aus vielen TV-Formaten Cgemeinsam an einem Abend auf und präsentieren 20 Minuten aus ihren Comedyprogrammen. Tickets an der Abendasse oder in Mory‘s Hofbuchhandlung.

HFU Black Forest Run

Bild: Leo-Tippbilder

Neuseeland: Zwischen Robben, Rechnen und Rugby

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Katholisches Pfarrzentrum, Sa, 26.10., 19.45 Uhr: Die Villingerin Clara Geiser machte sich mit 17 Jahren auf ans andere Ende der Erdkugel, um dort einen Internationalen Jugend- und Freiwilligendienst anzutreten. Über ihre Erfahrungen und das faszinierende Land berichtet sie. Eintritt drei Euro.

Herbstfest des Musikvereins Fischbach

Bild: Albert Bantle

Niedereschach, Bodenackerhalle Fischbach, Sa/So, 26./27.10., 17/11 Uhr: Ab 17 Uhr bietet der Musikverein Fischbach eine Weinprobe mit musikalischer Unterhaltung bevor ab 19 Uhr Massnbrassn (Bild) spielen. Am Sonntag gibt es neben musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Todtmoos, Musikverein Aufen und Musikverein Neuhausen ab 11 Uhr Schlachtplatte. Infos unter www.musikverein-fischbach.de.