Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps der Region.

Heavy Metal Neo Classic

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Pauluskirche, Fr, 25.1., 19.30 Uhr: Am Freitag findet in der Reihe "Kultur in der Vesperkirche" die dritte Auflage statt: Ein besonderes Konzert in einer besonderen Atmosphäre. Auf dem besten Weg zur Tradition bringt die Projektgruppe um Frank Würthner (Bild) die Klassiker des Heavy Metal erneut in die Pauluskirche. Man darf sich auf Cover-Versionen von Iron Maiden, Queensryche, Van Halen und Helloween, aber auch Eigenkompositionen der Bands Sirius Curse und Exterior freuen. Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegen genommen.

Skifahren im Fackelschein

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Skilift Kesselberg, Fr/Sa, 25./26.1., 18 Uhr: Der Kesselbergskilift in Oberkirnach lädt an insgesamt zwei Abenden zum Skifahren im Fackelschein ein. Ab 18 Uhr wird ein Teil der Abfahrtstrecke von Fackeln erleuchtet sein. Zudem können sich die Skifahrer an der Schneebar am Lagerfeuer von außen und mit Glühwein und Kinderpunsch von innen aufwärmen.

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Fr, 25.1., 20 Uhr: Das Duo Sebastian Schnitzer und Fabian Huger (Bild) präsentieren scharfe Jazzcomedy aus dem Schwarzwald auf hochdeutsch. Auf süffisante Art vermischen die beiden Musiker Jazz, Schlager und Sprachwitz zu einem kreativen und facettenreichen Gastspiel. Ein satirisches und dennoch ernst zu nehmendes Konzert.

Quartett von Alexandra Lehmler

Bild: Felix Groteloh

Villingen, Jazzkeller, Sa, 26.1., 21 Uhr: Unterstützt wird die Saxofonisten Alexandra Lehmler (Bild) von ihrem Ehemann und Bassist Matthias TC Debus, Vibrafonist Franck Tortiller und Patrice Héral am Schlagzeug. Die Absolventin der Musikhochschule Mannheim spielt Alt-, Sopran- und Baritonsaxofon.

Pinocchio

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Sa, 26.1., 15 Uhr: Bis Mitte Februar finden noch insgesamt fünf Vorstellungen des bekannten Kinderstücks "Pinocchio"statt. Unter der Regie von Evelina Valla stehen insgesamt acht Schauspieler auf der Bühne. Karten sind im Vorverkauf bei »Morys Hofbuchhandlung« zu haben.

Zartbitter: Politisch unkorrekt und voller Schokolade

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Sa, 26.1., 20 Uhr: Tom liebt Schokolade, Samantha liebt Schokolade. Aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Eine kalorienreiche und giftsprühende Kombination, die plötzlich tödlich werden kann, wenn beide denselben Mann lieben.

Unter dem Meer – Das Dancical

Bild: MT Photography

Villingen, Neue Tonhalle, So, 27.1., 16 Uhr: Verschiedenste Tanzgruppen aus der Umgebung haben sich zusammen geschlossen um ein großes Tanzprogramm rund um Arielle und ihre Freunde auf die Beine zustellen. Kartenvorverkauf telefonisch unter 07721/6809559 oder Mail: nina-cynthia@gymdance.net.

Am Ende der Welt

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, So, 27.1., 15 Uhr: Lilly, ein Mädchen im Rollstuhl, hat den Glauben an ihre innere Stärke verloren. Sie rettet sich in ausgedachte Geschichten und erfüllt sich so ihren Wunsch nach Seefahrt und Abenteuern. Karten für neuen Euro bei Tourist-Info & Ticket-Service.