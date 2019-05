von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Sinfonieorchester der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen

Bild: Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Fr, 24.5., 20 Uhr: Die 55 jungen Musiker – hauptsächlich Schüler an der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, aber auch aus der ganzen Region – haben unter Leitung ihres Dirigenten Pascal Pons den Abend unter den Titel „Klassik und neue Wege“ gestellt. Modernste Kompositionen wechseln sich mit romantisch-impressionistischen Werken ab, aber auch die beliebten Filmmusiken dürfen zum Abschluss nicht fehlen. Karten im Vorverkauf unter anderem im Franziskaner-Kulturzentrum, Telefon 07721-822340.

Musik-Sommer Brigachtal

Bild: Veranstalter

Brigachtal, Festplatz, Fr-Mo, 24.-27.5., 20/19.30/10/18 Uhr: Das viertägige Fest eröffnen die „Brotäne Herdepfl“ (Bild). Ein Wunschkonzert „Titanen der Rock & Pop-Musik“ im Zirkuszelt gibt es am Samstag mit dem Jugendorchester Dreiklang und großen Orchester. Am Sonntag ist Familientag mit Hüpfburg und Kinderschminken. Handwerkervesper gibt es am Montag.

Two Voices

Bild: Two Voices

Schönwald, Im Eschle, Fr, 24.5., 19.30 Uhr: Ute Herchenbach und Ritchy Schuster (Bild) bieten ein abwechslungsreiches Programm, das die Gäste zum Mitsingen und Tanzen animiert. Bevorzugt werden Lieder aus dem Pop-, Country-, Folk- und Oldiebereich geboten. Erstmals sind die Musiker „Im Eschle“ zu Gast.

Vincent Eberle Quintett

Bild: Veranstalter

Villingen, Jazzkeller, Sa, 25.5., 21 Uhr: Zu Gast ist das Vincent Eberle Quintett (Bild), die umjubelte Siegerband beim Neuen Deutschen Jazzpreis 2018. Zum Quintett gehört der mehrfach ausgezeichnete Pianist Leo Betzl, Gitarrist Paul Brändle, Bassist Maximilian Hirning und Schlagzeuger Sebastian Wolfgruber.

Triberger Schinkenfest 2019

Bild: Michael Kienzler

Triberg, Innenstadt, Sa/So, 25./26.5., 10/10.15 Uhr: Mit großem Flohmarkt ab 10 Uhr und musikalischer Unterhaltung am Nachmittag startet am Samstag das Schinkenfest-Wochenende, bevor am Sonntag ab 14 Uhr beim 4. Original Schwarzwälder Trachtenumzug rund 900 Trachtenträger erwartet werden.

Stadtführung auf dem Fahrrad

Bild: Franz Kleinbölting

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Sa, 25.5., 14 Uhr: Die WTVS lädt zu einer Radtour durch den Norden Villingens mit dem Stadt- und Gästeführer Franz Kleinbölting (Bild). Eine Anmeldung unter Telefon 07721/82-2340 oder Email tourist-info@villingen-schwenningen.de ist erforderlich.

Evangelisches Gemeindefest in Königsfeld

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Pfarrgarten hinter dem Kirchensaal, Sa, 25.5., 15 Uhr: Mit dem Motto „Mit der Schöpfung auf Du und Du“ sind neben allen Altersgruppen der Gemeinde auch die Haustiere eingeladen. Während der Kaffeestunde gegen 15 Uhr gibt es ein Wunschkonzert. Bei Regen findet das Fest im Gemeindezentrum statt.