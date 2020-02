Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es drei Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Glonki-Ball: Hotel Glonkivanien

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Neue Tonhalle, Fr, 21.2., 20.11 Uhr: Der Glonki Obed erzählt in diesem Jahr eine schaurig schöne Geschichte rund um „Glonkivanien“, besser bekannt als Transsilvanien. Für die bunte Vielfalt an geistreichen Sprechauftritten, Tänzen und Gesang ist das Bühnenprogramm der Glonkis bekannt. Restkarten für 14 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Zunftball der Burgzunft Hammereisenbach

Bild: Praxedis Dorer

Vöhrenbach, Festhalle Hammereisenbach, Fr21.02., 20 Uhr: Am Fasnetfreitag lädt die Burgzunft aus Hammereisenbach zum Zunftball in die Festhalle ein. Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf lustiges Büttengeschwätz, flotte Tänze und einen wortwitzigen Sketsch freuen. Der Musikverein umrahmt das Programm musikalisch. Beginn ist um 20 Uhr.

Närrische Kinderführung

Bild: Elke Rauls

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 21.2., 14 Uhr: Die WTVS lädt zur Närrischen Stadtführung speziell für Kinder im Grundschulalter ein. Stadtführerin Ursula Simon erzählt Geschichten von und über die Fasnet – alles kindgerecht verpackt. Zum Abschluss gibt es für die Kinder im Franziskaner Kinderpunsch und Fasnetküchle. Die Kinder dürfen und sollen verkleidet kommen.