von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Klicken Sie sich durch und lassen Sie sich inspirieren!

Beschwingtes zum Neuen Jahr mit Georgi Mundrov

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Fr, 18.1., 19.30 Uhr: Der bulgarische Pianist ist nicht nur ein Virtuose im herkömmlichen Sinne, vielmehr ist er ein Poet am Klavier, der das Publikum an seinen musikalischen Reflexionen teilhaben lässt. Seit vielen Jahren unterrichtet er an der Hochschule für Musik des Saarlandes in Saarbrücken. Als künstlerischer Leiter des Musikfestivals "Dreieicher Musiktage im Mai" gehört Georgi Mundrov zu den jüngsten Programm- und Konzeptgestaltern eines internationalen Musikpodiums. In seinem Programm spielt er Klavierwerke der großen Komponisten. Eintritt frei.

Haus – Bau – Energie

Bild: Veranstalter

Donaueschingen, Donauhallen, Fr, 18.1., 10 Uhr: Die Messe Haus – Bau – Energie liefert einen vollständigen Überblick über alle spannenden Neuheiten und Bewährtes aus der Baubranche. Zu den Schwerpunkten Hausbau, erneuerbare Energien, Gestaltung und Modernisierung informieren bis Sonntag kompetente Branchenexperten aus der Schwarzwaldregion.

Nachtumzug und Party

Bild: Roger Müller

Blumberg, Stadthalle, Fr/Sa, 18./19.1., jeweils 18.30 Uhr: Der "Gaszug Randen" feiert am Wochenende sein 35-jähriges Bestehen in der Stadthalle in Blumberg. Beginn ist am Freitag mit einer Partynacht und der Uniformvorstellung. Der Nachtumzug mit anschließender Partynacht in der Stadthalle ist am Samstag ab 18.30 Uhr geplant.

Staatsphilharmonie mit Echo-Preisträger

Bild: Stefan Wildhirt

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Sa, 19.1., 20 Uhr: Beethoven's viertes Klavierkonzert stellt große Anforderungen an den Solisten, die Matthias Kirschnereit gerne annimmt. Der Echo-Klassik-Preisträger zählt zu den spannendsten deutschen Pianisten. Konzerteinführung ist um 19.15 Uhr im Raum Aktionen 1.

Guggentreffen mit Umzug

Bild: Guy Simon

Bräunlingen, Stadthalle, Sa, 19.1., 19.30 Uhr: Die Guggenmusiker der Bräunlinger Brändbach-Hupä laden zu einem großen Guggenmusiktreffen ein. Es ist mittlerweile das sechste unter der Bezeichnung "Bläch und Dätsch". Vorher gibt es noch einen Nachtumzug durch die Bräunlinger Innenstadt.

Agnes Suszter und 22 ihrer Schülerinnen im Konzert

Bild: Veranstalter

Königsfeld, MediClin Albert Schweitzer & Baar Klinik, Sa, 19.1., 19.30 Uhr: Die bereits mehrfach in der Region vor begeistertem Publikum aufgetretene, aus Ungarn stammende, promovierte Querflötistin Agnes Suszter unterrichtet seit einiger Zeit an den Musikschulen in der Umgebung an der Querflöte. Eintritt frei.

Pinocchio – Das Musical

Bild: Veranstalter

Villingen, Neue Tonhalle, So, 20.1., 15 Uhr: Das Theater Liberi inszeniert die Geschichte von Carlo Collodi als modernes Musical für die ganze Familie. Eigenkompositionen und temporeiche Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren. Tickets online unter www.theater-liberi.de.

Narri, Narro – Familienführung

Bild: Franziskanermuseum

Villingen, Franziskanermuseum, So, 20.1., 15 Uhr: Museumspädagogin Ute Pernt nimmt Kinder ab vier Jahren mit auf die Fastnachts-Museumstour, wo sie auf spielerische Weise den Ursprung des Fastnachtsbrauchtums und seine Bedeutung kennenlernen. Kinder zahlen drei Euro, Erwachsene fünf Euro.