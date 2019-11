Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Konzert mit Jancee Pornick Casino

Bild: Martin Disch

Villingen, Kulturzentrum Klosterhof, Fr, 15.11., 20 Uhr: Das Jancee Pornick Casino (Bild) ist die Band um Jancee Warnick. Der deutsch-amerikanische Gitarrist hat ein Faible für Rockabilly. Mit rund 3000 Konzerten in Europa und Russland und bereits acht produzierten Schallplatten, genießen sie internationale Bekanntheit. Ihr aktuelles Album brachten sie 2018 mit dem Titel „Solo Adultos“ raus. Das Pornick Casino mixt einen russischen Cocktail aus Surfmusik, Rockabilly und 60‘s Garage Punk. Der Eintritt kostet zehn Euro.

The Blues Brothers

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Fr/Sa, 15./16.11., 19 Uhr: Dance Company der Polizei NRW bringt das bekannte Musical Blues Brothers auf die Bühne. Neben fetziger Musik, heißen Tanzchoreografien und einem aufwändigem Bühnenbild, erwartet die Besucher Hits von James Brown, Aretha Franklin, John Lee Hooker, Cab Calloway und den Blues Brother mit Band.

Live-Musik mit dem Trio Wanted Men

Bild: Waldau Schänke

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 15.11., 19.30 Uhr: Die Waldau Schänke hat das Trio „Wanted Men“ aus Brigachtal zu Gast. Die Gruppe setzt sich aus Sänger und Gitarrist Helmut Doser, Ralf Ketterer an der Bassgitarre und Drummer Bernfried Hässler zusammen. Neben Country Musik haben sie auch Blues und Rock‘n‘Roll in ihrem Repertoire.

Jahreskonzert der Stadt- und Bürgerwehrmusik

Bild: Veranstalter

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, Sa, 16.11., 19.30 Uhr: Das diesjährige Programm überrascht mit südeuropäischen Klängen aus Armenien, Italien und Spanien bis hin nach Südamerika. Karten sind unter anderen online unter www.stadtmusik-villingen.de und beim Kulturamt der Stadt.

Metal-Night

Bild: Simon Bossert

Schwenningen, Jugend- und Kulturzentrum Spektrum, Sa, 16.11., 20 Uhr: Die dritte Metal-Night steht vor der Tür und insgesamt drei Bands stehen auf der Bühne. Neben Headliner Acormus werden auch die Bands Nebulus und Agitiation (Bild) performen. Einlass ist bereits ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt sieben Euro.

Konzert mit Just for Femmes und VoiceBoys

Bild: Sängerkreis

Villingen, Münsterzentrum, Sa, 16.11., 19.30 Uhr: Erstmals stehen der Frauenchor Just for Femmes und die VoiceBoys gemeinsam auf der Bühne. Unter dem Titel „Still alive“ präsentieren sie Melodien mit Werken von Elvis Presley, Beatles, Michael Jackson und vielen anderen. Vorverkauf in der BuchHaltestelle.

Das verflixte Klassentreffen

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Pfarrsaal St. Cyriak, So, 17.11., 20 Uhr: Die Lachmuskeln strapaziert die Laienspielgruppe St. Cyriak dieses Jahr mit dem Dreiakter aus der Feder von Regina Rösch. Die Samstagvorstellung ist bereit ausverkauft, doch für Sonntag gibt es noch Karten bei Morys Hofbuchhandlung.

Wenn einer eine Reise tut...

Bild: Praxedis Dorer

Vöhrenbach, Festhalle Hammereisenbach, Sa/So, 16./24.11., 20/18 Uhr: Die Burgzunft Hammereisenbach schlüpft wieder in ihre Theaterrolle und führt die Komödie „Wenn einer eine Reise tut – oder Geräuchertes mit Sauerkraut“ von Regina Rösch auf. Der Eintritt beträgt sechs Euro.