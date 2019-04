von Miriam Uhrig

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Warten auf Godot

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Theater am Turm, Fr, 12.4., 20 Uhr: Samuel Becketts absurdes Theaterstück, inszeniert von Matthias Breithaupt, wird am heutigen Freitag im Theater am Turm aufgeführt. Der Regisseur und Bühnenbauer Matthias Breithaupt wagt sich damit an ein groteskes Stück, das dafür bekannt ist, dass manch ein Zuschauer nach der Pause nicht mehr in den Theatersaal zurückkehrt. Gleichwohl liegen Komödie und Tragödie hier faszinierend eng beieinander. Karten gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße für 14 Euro.

Auf den Spuren von Klaus Ringwald

Bild: WTVS

Villingen, Franziskaner Kulturzentrum, Fr, 12.4., 18 Uhr: Auf dem Rundgang mit den Stadtführern Dieter Mauch und Gunther Schwarz entdecken die Teilnehmer die Werke des bekannten Schonacher Bildhauers Klaus Ringwald, der unter anderem den Münsterbrunnen erschaffte. Um Anmeldung unter Telefon 07721/82-2340 wird gebeten.

Lange Oster-Einkaufsnacht

Bild: Roland Sprich

St. Georgen, Innenstadt, Fr, 12.4., bis 21.30 Uhr: Der Handels- und Gewerbeverein St. Georgen lädt die Besucher ein, bis 21.30 Uhr die verschiedenen Aktionen der Geschäfte zu genießen. Neben einem Gewinnspiel mit hochwertigen Preisen locken zu dem vielfältige Leckereien der verschiedenen Vereine. Die Tiefgaragen bleiben an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet.

Jahreskonzert des Harmonikavereins Linach

Bild: Praxedis Dorer

Furtwangen, Festhalle, Sa, 13.4., 20 Uhr: Eröffnet wird das Programm des Harmonikavereins Linach beschwingt durch das Jugendorchester bevor das Hauptorchester weitere bekannte Melodien spielt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Zum Abschluss ertönt die Polka "Aus Böhmen kommt die Musik".

Thomas Schreckenberber

Bild: Agentur

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 13.4., 20 Uhr: Der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger Thomas Schreckenberger (Bild) ist mit dem Titel "Hirn für alle" unterwegs. Ein Rundumschlag durch Politik und Gesellschaft erwartet die Gäste. Karten zu 13 Euro bei Feinkost Hoppe oder info@puthe.de.

Jahreskonzert des Musikvereins Harmonie

Bild: Musikverein

Tennenbronn, Festhalle, Sa, 13.4., 19.30 Uhr: Neben den sinfonischen Hauptwerken wird Dirigent Thomas Wössner in der zweiten Konzerthälfte moderne Titel spielen. Michelle Marber singt den Titelsong zum James Bond Film "Spectre". Karten bei den Musikern und der Volksbank Tennenbronn erhältlich.

Schwarzwaldfest der Blasmusik 2019

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Bergweghalle Hochemmingen, Sa, 13.4., 14 Uhr: Der Musikverein Hochemmingen lädt zum zweiten Schwarzwaldfest der Blasmusik. Neben sechs schwarzwälder Blasmusikformationen, darunter Polka Cabana (Bild), kommt die siebte Band "EBB" aus der Steiermark. Karten: schwarzwaldfest@mail.de.

Frühlingskonzert des Musikvereins Trachtenkapelle

Bild: Christel Paskal

Triberg, Kurhaus, Sa, 13.4., 19.30 Uhr: Die Stadtkapelle Oberkirch unter der Leitung von Zeno Peters ist dieses Jahr der befreundete Gastverein, der den Musikverein Trachtenkapelle Gremmelsbach mit Dirigent Slawomir Moleta als Konzertpartner beim Frühlingskonzert unterstützen wird.