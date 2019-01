von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier finden Sie unsere Veranstaltungstipps in unserer Region!

Blumberg on Ice

Bild: Roger Müller

Blumberg, Winklerstraße, Fr, 11.1., 16.30 Uhr: Die Eröffnung der Blumberger Eisbahn erleben Besucher am Freitag mit der Eisshow des Konstanzer Roll- und Eissportclubs. Bis zum 9. Februar ist die Eisbahn montags bis samstags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Geplant sind neben einem SÜDKURIER Aktionstag auch Eisdiskos und eine Eislaufschule.

Satirischer Jahresrückblick

Bild: Thomas Moser

Schwenningen, Café Häring, Fr, 11.01., 20 Uhr: Der Jahresrückblick des grantigen "Friedhofsgärtners" Michael Schopfer und der "Schwertgosch" Thomas Moser hat das Motto "Dumme, Dümmer am Dümmsten – denn dümmer wie in diesem Jahr ging es zum Teil wirklich nimmer!". So werden alle kommunalpolitischen Themen die die beiden Protagonisten und Bürger im Jahr 2018 "uffgregt" hat, wieder durch den Kakau gezogen. Karten beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Telefon 07721/25386 und Blumenhaus Schopfer, Telefon: 07720/5825 oder unter th.moser@gmx.de.

Garantiert politisch unkorrekt und voller Schokolade

Bild: Veranstalter

Garantiert politisch unkorrekt und voller SchokoladeVillingen, Rollmopstheater, Fr, 11.01., 20 Uhr: Eine Chocolaterie in einer Großstadt. Zwei Chocolatiere in einer Küche. Beide Schokolade, aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Eine kalorienreiche und giftsprühende Kombination, die plötzlich tödlich werden kann, wenn beide denselben Mann lieben. Eintritt beträgt 14 Euro.

Neujahrskonzert mit stimmungsvollen Luftaufnahmen

Bild: Veranstalter

Villingen, Evang. Johanneskirche, So, 13.1., 17 Uhr: Befreundete Musiker der Luftsportvereinigung Schwarzwald-Baar spielen für den guten Zweck während der Verein spektakuläre Außenaufnahmen in 2000 Metern Höhe zeigt. Das Konzert mit stimmungsvollen Luftaufnahmen unserer Region dauert etwa 70 Minuten.

Pinocchio

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Sa, 12.1., 15 Uhr: Unter der Regie von Evelina Valla ist das neue Kinderstück "Pinocchio" zu sehen. Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung erhältlich. Vier Euro bezahlen Kinder, sechs Euro Erwachsene. Acht Schauspieler erzählen die bekannte Geschichte.

I Solisti di Salon

Bild: I Solisti di Salon

Bad Dürrheim, Hotel am Solegarten, Mo, 14.1., 19.30 Uhr: Den Auftakt der Reihe Klassik live bieten die "I Solisti di Salon" aus Villingen. Am kommenden Montag spielen die drei Musiker, Sándor Varga auf der Violine, Zenon Kazimierz-Strittmatter am Kontrabass und am Klavier Daniel Kübler leichte Salonmusik.

Helter Skelter

Bild: Veranstalter

Tuttlingen, Stadthalle, Sa, 12.1., 20 Uhr: Helter Skelter (Bild) eröffnet das "Rockjahr 2019" mit Live Classic Rock und hat den "The Voice Senior" Teilnehmer Dan Lucas zu Gast. Die siebenköpfige Formation bietet die größten Rocksongs aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Karten unter Telefon 07461/910996.

Jahreskonzert der Stadtkapelle Vöhrenbach

Bild: Siegfried Kouba

Vöhrenbach, Festhalle, Sa, 12.1., 20 Uhr: Die Stadtkapelle Vöhrenbach war fleißig und bringt am kommenden Samstag in der Festhalle ihr Jahreskonzert zu Gehör. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf bei allen aktiven Musikern, in der Sparkasse sowie an der Abendkasse erhältlich.