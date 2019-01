von SK

Satirischer Jahresrückblick

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Café Häring, Fr, 1.2., 20 Uhr: Der satirische Jahresrückblick von Thomas Moser und Michael Schopfer steht unter dem Motto "Dumm, Dümmer am Dümmsten". So werden alle kommunalpolitischen Themen, die die beiden Protagonisten "uffgregt" haben, wieder pointiert durch den Kakao gezogen. Karten sind im Vorverkauf für 17 Euro beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Telefon 07721/25386 oder Blumenhaus Schopfer, Telefon 07720/5825, aber auch per Email: th.moser@gmx.de erhältlich. Karten an der Abendkasse kosten 19 Euro.

Quartett Manouche

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Fr, 1.2., 20 Uhr: Das Quartett Manouche (Bild) besteht aus Daniel Beurer und Fabian Huger an der Gitarre sowie Aleks Maslokovs mit seiner Akkordeon und Kontra-Bassisten Peter Westhoff. Die vier Musiker bringen den durch Django Reinhardt bekannt gewordenen Gypsy Swing auf die Bühne. Tickets bei den Tourist-Informationen der Stadt.

Live-Musik mit Holger Lorenz

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 1.2., 19.30 Uhr: Der Musiker Holger Lorenz (Bild) aus Tannheim spielt auf seiner Gitarre Country, Folk und Blues. Mit Liedern von John Denver, Cat Stevens, Paul Simon, Jim Croce, Styx, Garth Brooks und vielen anderen Größen aus der Country-, Folk- und Rock Musik hat er seine musikalische Richtung gefunden.

Zunftmeisterempfang und großer Umzug

Bild: Wilhelm Bartler

Schwenningen, Festhalle/Ortskern Weigheim, Sa, 2.2., 12.33 Uhr: Die Narrenzunft Weigheim begrüßt um 12.33 Uhr zum Zunftmeisterempfang in der Sport- und Festhalle. Der große Umzug mit 59 teilnehmenden Gruppen und über 1.500 Hästräger zieht ab 14.14 Uhr durch die Mühlhauser Straße bis zur Festhalle.

Alte Mädchen

Bild: Harald Hoffmann

Bad Dürrheim, Haus des Bürgers, Sa, 2.2., 20 Uhr: Das zweite Kulturforum Bad Dürrheim hat vier Damen zu Gast, die durch ihre Erfahrungen auf lustige Art und Weise den Problemen und Fragen des Alterns auf den Grund gehen. Karten unter Telefon 07726/666266 oder online www.badduerrheim.de erhältlich.

TRAU – Die Hochzeitsmesse

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Messegelände, Sa/So, 2./3.2., 10 Uhr: Die Hochzeitsmesse "TRAU" bietet neben Einkaufsmöglichkeiten und Ideensammlung auch Gewinnspielaktionen mit tollen Preisen. Die Brautmodenschauen gelten als Besonderheit auf der Messe mit über 40 Branchen und mehr als 180 Ausstellern.

Adrian Mears Electric Trio

Bild: Jazzkeller

Villingen, Jazzkeller, Sa, 2.2., 21 Uhr: Voller rockiger Energie und mit vielen ungewöhnlichen und orchestralen Sounds präsentiert sich das Electric Trio des australischen Posaunisten Arian Mears (Bild). Der Kopf der Formation Adrian Mears ist als Multi-Instrumentalist in der Szene bekannt.

Politisch unkorrekt und voller Schokolade

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Sa/So, 2./3.2., 20 Uhr: Zwei Chocolatiere in einer Küche. Beide lieben Schokolade, aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Eine kalorienreiche und giftsprühende Kombination bei der Komödie "Zartbitter", die pötzlich tödlich werden kann.