Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Abschlusskonzert des 29. Workshops

Bild: Veranstalter

Schönwald, katholischen Pfarrkirche St. Antonius, Fr, 9.8., 20 Uhr: Rund 40 Sänger, hauptsächlich aus Frankreich, haben sich in Schönwald zu einem Workshop für geistliche Chormusik zusammengefunden, um ein komplettes Konzert einzustudieren. Initiator dieses Workshops ist der Wahl-Schönwälder Dominique Sourisse aus Straßbourg. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Sommernachtsmusiken

Bild: Kirchenmusik-VS

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 9.8., 21 Uhr: Bei der zweiten Sommernachtsmusik ist das Four Bones Quartett aus Ungarn zu Gast. Vier talentierte Musiker und Freunde mit einem gemeinsamen Ziel, dem Publikum zu zeigen, wie vielfältig dieses elegante Instrument klingen kann. Auf dem Programm stehen moderne und zeitgenössische Musikrichtungen von bekannten Klassikern der Barockzeit und Spätrenaissance, bis zu leichteren Melodien der Moderne. Weitere Konzerte der Reihe Sommernachtsmusiken finden statt am 16., 23. und 30. August. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.

Abschlussfest Ferienspaß: Motto ‚Multi-Kult(i)‘

Bild: Stadt VS

Schwenningen, Jugend- und Kulturzentrum Spektrum, Fr, 9.8., 15 Uhr: Am Freitag endet das offene Programm mit einem Abschlussfest unter dem Motto „Multi-Kult(i)“. Ab 15 Uhr gibt es einen Kinder-Flohmarkt (keine Anmeldung nötig, Aufbau ab 14.30 Uhr) und den Monkey-Tree. Ab 16 Uhr ist der legendäre Clown Beppo zu Gast, ab 17 Uhr wird wieder gemeinsam gegrillt.

Test-Ride unter dem Motto ‚Plausch with the Pro‘

Bild: Sauser Event

Bad Dürrheim, RiderMan, Sa, 10.8., 14 Uhr: Knapp sechs Wochen vor der Jubiläumsausgabe des RiderMan vom 20. bis 22.September in Bad Dürrheim, kann die Strecke der Final-Etappe beschnuppert werden. Der Test-Ride auf dem Original-RiderMan-Kurs kann Seite an Seite mit World Tour-Profis zurückgelegt werden.

Kunst und Kitsch: Kunstrecycling

Bild: Kunstraum

Königsfeld, Kunstraum, Sa, 10.8., 15 Uhr: Erneut stellt der Verein Kunstkultur Kunst und Kitsch im Kunstraum aus und gibt die Werke gegen eine angemessene Spende an Interessierte ab. Viele Gemälde, Skulpturen, Reliefs, Rahmen und andere Objekte wurden dem Verein bereits gespendet.

Stadtführung mit Rudolf Reim

Bild: cho

Villingen, SÜDKURIER Bickenstraße 19, Sa, 10.8., 14 Uhr: Eine besondere Stadtführung bietet Rudolf Reim an. Reim präsentiert das historische Villingen, gleichzeitig will er auch etwas für die Zähringerstadt tun. Er bringt daher Müllbeutel mit, sodass die Teilnehmer während der Führung Abfall einsammeln können.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: Stiftung Silbermann-Orgel

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 10.8., 11 Uhr: Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit an der Silbermann-Orgel wird von Gerhatd Breinlinger aus Meersburg gespielt. Das halbstündige Konzert findet am Samstag von 11 bis 11.30 Uhr in der Benediktinerkirche statt. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Piano Solo: Thomas Scheytt

Bild: F. Groteloh

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, So, 11.8., 19 Uhr: Thomas Scheytt, Gewinner des German Blues Award, gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Am Sonntag kommt er mit Klassikern des Blues und Boogie Woogie nach Bad Dürrheim. 17 Euro an der Abendkasse, 15 Euro im Vorverkauf.