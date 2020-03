Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es drei Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Bild: Dave-Mackison

Schwenningen am Neckar, Neckarhalle, Fr, 6.3., 20 Uhr: Das „Banff Mountain Film and Book Festival“ ist das renommierteste Bergfilmfestival der Welt. Das Programm der diesjährigen Banff Tour besteht aus zehn Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm, Pause und Moderation dauert eine Veranstaltung zwischen zwei und drei Stunden.

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Kath. Kirche Sunthausen, Fr, 6.3., 19.30 Uhr: Die beiden Konzerte des Projektchors SAM mit dem Titel „Skylights-Musik gibt unserem Leben Glanz“, finden heute um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche in Sunthausen und am Sonntag, 8. März, um 18.30 Uhr in der katholischen Kirche in Tuningen statt. Tickets kosten an der Abendkasse sieben Euro.

Bild: Arena-Verlag

Schwenningen, Stadtbibliothek am Muslenplatz, Fr, 6.3., 15 Uhr: Ihren Durchbruch hatte sie mit der Bestseller-Reihe „Mein Lotta-Leben“. Die Protagonistin Lotta hält in ihrem Tagebuch ihren chaotischen Alltag fest. Kinder ab zehn Jahren haben nun die Möglichkeit, die Autorin Alice Pantermüller persönlich kennenzulernen. Eintritt: drei Euro.