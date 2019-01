von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Die g'mischte Sauna

Bild: Veranstalter

Villingen, Glöckenberghalle Weilersbach, Fr/Sa, 4./5.1., jeweils 19.30 Uhr: In der Wirtsstube sitzen Metzger, Bäcker, Friseur und Wirt mit dem Bürgermeister zusammen. Sie stellen fest, dass etwas in Sachen "Fremdenverkehr" geschehen muss. Es fällt das Stichwort "Sauna" und man ist sich bald einig, dass gleich am nächsten Sonntag die delikate Örtlichkeit im Nachbarort genauer angesehen werden soll. Der Abschied von den Frauen fällt nicht schwer, Man(n) geht ja zu einer "Zuchtvieh-Ausstellung". Das Unternehmen samt Rückkehr endet in einer Katastrophe.

Kolping-Theater „Onder Dach und Fach“

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, Fr, 4.1., 19.30 Uhr: Die Tourist-Info Königsfeld veranstaltet einen Theaterabend mit der Laienspielgruppe der Kolpingfamilie Schramberg. Mit der Komödie in schwäbischer Mundart von Monika Hirschle verspricht die Truppe wiederum einen vergnüglichen Abend voller Wortwitz und jeder Menge Situationskomik. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

ÖKultur: Liederabend

Bild: Sabine Porsch

St. Georgen, Ökumenisches Gemeindezentrum, Fr, 4.1., 20 Uhr: Die in St. Georgen aufgewachsene Sopranistin Sophie Rosenfelder gibt mit der Pianistin Magdalena Wolfarth einen Liederabend im ökumenischen Gemeindezentrum. Es erklingen nicht nur Lieder aus dem klassischen Repertoire, sondern auch Lieder von Kurt Weill und Schlager. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Wenn einer eine Reise tut

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Turn- und Festhalle Pfaffenweiler, Sa, 5.1., 20 Uhr: In dem Stück von Regina Rösch, das von den zwölf Schauspielern einstudiert wurde, geht es um zwei Freunde, die plötzlich mit ihren Ehefrauen in den Urlaub fahren sollen. Betty möchte auf eine Kreuzfahrt und Helga lieber in die Karibik.

Nicht in meinem Haus

Bild: Kurt Weiß

Villingen, Turn- und Festhalle Obereschach, Sa, 5.1., 17 Uhr: Zur Aufführung kommt ein vergnüglicher Dreiakter von Regina Harlander. Jutta führt ein beschauliches Leben. Zusammen mit Freundin und Mitbewohnerin Hilde genießt sie es, neben Plauderstündchen mit dem Nachbarn, vor allem Eines: Ihre Ruhe!

Geht die Katze, tanzen die Mäuse

Bild: Timo Kammerer

Villingen, Turn- und Festhalle Rietheim, Sa, 5.1., 20 Uhr: Was war doch der gute Detlef Brösel in jungen Jahren für ein Draufgänger, bevor er seiner herrschsüchtigen Erika in die Hände fiel. Seit 25 Jahren ist er mit ihr verheiratet und mittlerweile erinnert nichts mehr an den Tausendsassa von damals.

Neujahrskonzert

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, Sa, 5.1., 18 Uhr: Das traditionelle Neujahrskonzert mit dem Blechbläserquintett neoBrass und dem Organisten Frank Rieger bietet ein eingespieltes Team von Berufsmusikern, die sowohl im Kirchenschiff als auch von der Orgelempore konzertieren werden.

"Winterlust" – Neujahrskonzert

Bild: Sarah Rauch

Villingen-Schwenningen, Franziskaner Konzerthaus, So, 6.1., 19 Uhr: Das Konzert bietet Werke der goldenen Epoche des Wiener Walzers und weitere winterliche Hörgenüsse. In den Mittelpunkt rückt Achim Fiedler, der neue Dirigent des Sinfonieorchesters, die Familie Strauß. Karten im Franziskaner-Kulturzentrum.