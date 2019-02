von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Glonki Obed: Deutschlandtour

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Neue Tonhalle, Fr, 1.3., 20 Uhr: Die Glonki-Gilde lädt dieses Jahr an ihren beiden Ball-Abenden auf eine Tour durch Deutschland ein, und das ganz ohne Villingen verlassen zu müssen. Auftritte von Glonkinchen, Spielmannszug mit Majoretten sowie Fanfarenzug versprechen ein abendfüllendes Programm, bevor Nenad und die Brigachklampfen sowie das beliebte Männerballett die Besucher zum lachen bringen. Traditionell eröffnen die Trommlerwieber gemeinsam mit dem Trommlerzug mit lautstarkem Getrommel den Ball. Es sind noch Karten an der Abendkasse verfügbar.

The Jack

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, Fr, 1.3., 19.30 Uhr: Wer am Fasnachtfreitag Lust auf Hard-Rock hat, ist in der Scheuer gerade richtig. Beim Rockclub spielt eine der angesagtesten AC/DC-Cover-Bands Süddeutschlands. "The Jack" covern die Songs der australischen Rocklegenden nicht nur, nein, sie zelebrieren sie regelrecht. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Zunftball der Burgzunft Hammereisenbach

Bild: Praxedis Dorer

Vöhrenbach, Festhalle Hammereisenbach, Fr, 1.3., 20 Uhr: Die Burgzunft Hammereisenbach lädt zum Zunftball in die Festhalle ein unter dem Motto "Piraten, Räuber, Zirkusleut, alles trifft sich uff de Hammricher Fasnet heut". Die Zuschauer dürfen sich auf ein kunterbuntes Programm freuen, das vom Musikverein Hammereisenbach musikalisch umrahmt wird.

Luiza Borac spielt Clara Schumann

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Haus des Gastes, Sa, 2.3., 17 Uhr: Die Virtuosin Luiza Borac spielt Clara und Robert Schumann sowie Brahms. Mit ihrem Programm „So zart so musikreich" erinnert Luiza Borac an die herausragende Pianistin Clara Wieck-Schumann. Eintrittspreis: 20 Euro, Ermäßigt: 18 Euro, Studenten: 15 Euro.

Stadtführung: Schwenningen damals und heute

Bild: WTVS

Schwenningen, Bahnhof, Sa, 2.3., 14 Uhr: Stadtführer Gerhard Walker führt durch die Schwenninger Innenstadt. Die Stadtführung gibt Einblicke in die 1.000-jähirge Geschichte der Stadt, sowie die alten Siedlungen der Kelten, Römer und Alemannen. Kosten pro Person: sechs Euro. Dauer: 90 Minuten.

Ball der kleinen Vereine

Bild: Rüdiger Fein

Villingen, Neue Tonhalle, Sa, 2.3., 20 Uhr: Die Brigachblätzle und Fleck-Fleck Villingen führen ihre Gäste durch den „Fasnets-Dschungel“, das diesjährige Motto am Ball der kleinen Vereine. Zum Abschluss der Ballsaison wird DJ Fazio nach dem Programm für Stimmung sorgen. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Guggenmusik Open Air im Narrendorf

Bild: Siegfried Kouba

Gütenbach, Ortsmitte, Sa, 2.3., 19 Uhr: Im Narrendorf in Gütenbach findet, mangels Festhalle, dieses Jahr ein Guggenmusik-Open-Air statt. Mit dabei sind die Guggenmusiken „Wälderpress“, „Hörsturz“, „Komasex“, „Blächschade“ (Bild) und „Klang-Chaode“. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt.

Turnerball des Turnvereins 1872 Furtwangen

Bild: Stefan Heimpel

Furtwangen, Festhalle, Sa, 2.3., 20 Uhr: "Reisefieber" ist das Motto des diesjährigen Turnerballs. Also schnell den Koffer packen, eine Karte besorgen und los geht's. Die Sportler machen auf allen Kontinent halt. Sketche, Tanz und turnerische Einlagen erwarten das Publikum. Abendkasse: neun Euro.