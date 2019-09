Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Weltkindertag unter dem Motto: Wir Kinder haben Rechte

Bild: Roland Dürrhammer

Villingen, Jugendhaus K3, Do, 19.9., 13.30 Uhr: Am Donnerstag findet der Weltkindertag im Jugendhaus K3 und in der angrenzenden Johanna Schwer Kindertagesstätte statt. Seit 2016 organisieren die Jungendhäuser Villingen und Schwenningen zusammen mit dem Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport diesen Weltkindertag. Es handelt sich um ein offenes Angebot für alle Kinder mit ihren Familien, Kindertagesstätten und Schulen. Um 13.30 Uhr ist die Eröffnung mit den Handpuppen Lotta und Louis. Danach gibt es ein buntes Programm auf der Bühne.

Comedy Night mit Michael Parléz

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Expressguthalle, Do, 19.9., 20 Uhr: Zum dritten Mal findet die Comedy Night in der Expressguthalle in Schwenningen statt. Vier Künstler aus bekannten Comedy-Formaten treten gemeinsam an einem Abend auf und präsentieren 20 Minuten aus ihren aktuellen Bühnenprogrammen. Tickets: elf Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse.

Ausstellung zum 80. Geburtstag von Klaus Ringwald

Bild: Markus Reutter

Schonach, Atelierhaus Ringwald, Do/Fr, 19./20.9., 14 Uhr: Die bisherige Ausstellung des Künstlers wurde von Projektleiterin Silvia Hettich mit zusätzlichen Werken ergänzt, die das künstlerische Schaffen Klaus Ringwalds verdeutlichen. Den Bau des Ateliers und heutigen Museums in Schonach hatte Ringwald noch begonnen, seine Vollendung aber leider nicht mehr miterlebt.

Schwarzwald-Krimi ‚Totentracht‘

Bild: Birgit Heinig

Villingen, Neue Tonhalle, Fr, 20.9., 20 Uhr: Wenn die beiden Krimiautoren Alexander Rieckhoff und Stefan Ummenhofer auf die Musiker Carsten und Eric Dörr treffen, dann ist höchster Unterhaltungswert geboten. Am Freitag stellen die beiden Autoren ihren neusten Schwarzwald-Krimi „Totentracht“ vor.

Weltkindertag mit Märchennachmittag

Bild: Theater im Deutschen Haus

St. Georgen, Innenstadt, Fr, 20.9., 14.30 Uhr: Anlässlich des Weltkindertags laden Johanna Zelano und Ben Tisler vom Theater im Deutschen Haus zu einem szenischen Märchennachmittag ein. Gezeigt werden die Stücke „Vom Fischer und seiner Frau“ und „Des Kaisers neuer Geiger“. Eintritt frei.

20 Jahre RiderMan

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, Parkplatz Stadtmitte, Fr/Sa/So, 20./21./22.9.: Auf die erste Etappe am Freitag kann ab 14.10 Uhr gestartet werden. Am Samstag ist um 11.45 Uhr Start für die zweite Etappe nur für Etappenfahrer. Am Sonntag um 11.15 Uhr starten alle Etappenfahrer, Tagesstarter und Teilnehmer des Family Rides.

Live-Musik mit „Two Voices“

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Gasthaus Waldau Schänke, Fr, 20.9., 19.30 Uhr: Titel aus dem Pop-, Country-, Folk- sowie Oldiebereich werden zu hören sein, wenn die „Two Voices“ wieder ihr spannendes und kurzweiliges Programm präsentieren. Der Abend wird ergänzt durch Titel von Amy Winehouse und Amy McDonald.

Herdepfelfest mit „Bure zum Alange“

Bild: Veranstalter

Niedereschach, Bodenackerhalle Fischbach, Sa, 21.9., 20 Uhr: Der FC 1920 Fischbach lädt am Wochenende zum Herdepfelfest ein. Die „Bure zum Alange“ sind längst Kult und mittlerweile weit über die Grenzen von Baden-Württemberg bekannt. Es gibt wieder eine Auswahl an Gerichten rund um die Kartoffel.