Karten zu gewinnen

Schwenningen, Capitol Lichtspieltheater, Fr17.01., 20 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für die Eröffnungsveranstaltung im Lichtspieltheater am Freitag, 17. Januar, mit Archie Clapp und seinem Programm „Scheiße Schatz, die Kinder kommen nach dir!“ zwei mal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, ruft bis Montag, 13. Januar, 12 Uhr unter Telefon 01379/37050082 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Archie Clapp“ an. Der Komiker gewann bereits mehrere Kleinkunspreise und eroberte beim NDR Comedy Contest 2015 den 2. Platz.

Ein Amerikaner in Paris

Villingen, Theater am Ring, Do, 9.1., 20 Uhr: Die 1951 verfilmte Liebesgesichte um einen unsterblich verliebten US-Soldaten in Frankreich in den goldenen Zwanzingern wurde im Jahr 2014 als Tanzmusical uraufgeführt und räumte damit sechs Oscar ab. Die einfallsreiche Neufassung des romantischen Musicals ist nun erstmals in deutscher Sprache auf Tournee.

Die verkaufte Braut

Tuttlingen, Stadthalle, Sa, 8.2., 20 Uhr: Das Theater Pforzheim (Bild) und die Badische Philharmonie bringen in drei Akten die komische Oper um eine Verkupplungsgeschichte im typischen Dorfleben auf die Bühne. Die Musik der Oper begeistert durch folkloristisches Flair und lyrische Arien, die sich mit lebendigen Chören abwechseln.

Beetle Mountain Band

Schwenningen am Neckar, Wirtshaus Wildpark, Fr, 10.1., 20.30 Uhr: Frontfrau Nataša Sauter lässt zusammen mit den Musikern Klaus „Ede“ Schnur, Herbert Kornhaas, Bernd Rosmislowsky, Peter Schnur und Helmut Bister die 60er und 70er Jahre rund um Beatles, Stones oder Jefferson Airplane aufleben.

Jahreskonzert der Stadtkapelle Vöhrenbach

Vöhrenbach, Festhalle, Sa, 11.1., 19.30 Uhr: Das Jahreskonzert steht zum Abschied des Dirigenten unter dem Motto „Best of Bernd Brugger“ und bietet einige Höhepunkte seiner Amtszeit. Karten gibt es während der Öffnungszeiten in der Sparkasse Vöhrenbach sowie bei allen Musikern der Stadtkapelle.

Nachtumzug der Wolfbachrolli

Villingen, Pfaffenweiler, Sa, 11.1., 19 Uhr: Zum 18. Mal verwandelt sich der ruhige Ort zur ersten Narrenhochburg. Einen bunten Nachtumzug versprechen die 49 angemeldeten Zünfte und Gruppierung. Zahlreiche Besenwirtschaften, die Festhalle sowie Partyzelt warten auf die rund 1200 Hästräger.

50 Jahre Geißenmagd

Schonach, Haus des Gastes, Sa, 11.1., 19 Uhr: Die Narrenzunft Schonach feiert 50 Jahre Geißenmagd mit einer Ladies Night, zu der aber ausdrücklich auch männliche Tanzpartner erwünscht sind. Für die richtige Musik sorgt die Partyband „Die Lausbuba“. Karten bei der Tourist Information Schonach für acht Euro.

Orgelmusik zur Marktzeit

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 11.1., 11 Uhr: Die erste „Orgelmusik zur Marktzeit“ des neuen Jahres wird von Marius Mack (Bild) gespielt. Bei diesem halbstündigen Konzert kommen Werke von Francois Couperin, Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Johann Ludwig Krebs zur Aufführung.