Wassermusik mit den Stuttgarter Salonikern

Bild: Veranstalter

Trossingen, Naturbad Troase, Do, 9.8., 19 Uhr: Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker verwandeln das Naturbad Trossinger Troase in eine Konzertarena, ganz im Stile der großen Klassik Open Airs. Die Saloniker spielen Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne. Karten für 18 Euro unter Telefon 07192/9366931, Kinder haben freien Eintritt.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: Roman Laub

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 11.8., 11 Uhr: Bei der nächsten Orgelmusik zur Marktzeit haben die Villinger Münstermusik und die Stiftung "Johann-Andreas-Silbermann-Orgel von 1752 Rekonstruktion" Ana Stankovi aus Villingen am Alphorn und Carmen Jauch (Bild) aus Alpirsbach an der Orgel eingeladen.

Moosführung

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Umweltzentrum Möglingshöhe, Sa, 11.8., 14 Uhr: Bei der etwa zweieinhalbstündigen Führung lässt Christa Müller die Teilnehmer Interessantes über die Entwicklung der Renaturierung, den Neckarursprung und die einstige Landesgrenze wissen. Treffpunkt am Südeingang des Umweltzentrums.

Sun-Hill-Festival

Bild: Eventfabrik

Schonach, Langenwaldschanze, Sa, 11.8., 15 Uhr: Im Auslauf der Langenwald-Schanze haben die fünf Jungs der Eventfabrik wieder das Sun-Hill-Festival auf die Beine gestellt. Auf der zehn mal sechs Meter großen Bühne wird Live-Musik von verschiedenen gespielt und mehrere DJs legen auf.

The Kelly Family

Bild: Helen Sobiralski

Freiburg, Fürstenberg Freilichtbühne an der Messe, Sa, 11.8., 19 Uhr: The Kelly Family geht zum ersten Mal seit 1999 wieder gemeinsam auf große Europa-Tournee. Die Fans dürfen sich auf alte, aber auch auch neue Hits mit eindrucksvoller Bühnenshow der Kelly Family freuen. Tickets www.vaddi-concerts.de

Karten zu gewinnen

Bild: Veranstalter

Rottweil, Kraftwerk Rottweil, Sa, 18.8., 21 Uhr: Der SÜDKURIER verlost für die Kubanische Nacht im Rahmen des Rottweiler Ferienzaubers am Samstag, 18. August, drei mal zwei Eintrittskarten. Wer diese gewinnen möchte, ruft bitte bis Montag, 13. August, 12 Uhr unter der Telefonnummer 01379/37050029 (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend) mit dem Stichwort „Kubanische Nacht“ an. Neben Künstlern und Live-Acts aus Havana Nights wird der kubanische Superstar Roberto Kel Torres (Bild) erwartet.

Ehrenmal geöffnet

Bild: Archiv

Triberg, Ehrenmal am Kroneck, Sa, 11.8., 14 Uhr: Der idyllisch gelegene Turm des Ehrenmals wird auch dieses Jahr an den Samstagen bis zum 8. September in der Zeit von 14 bis 16 Uhr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Ehrenmal ist eine Gedenkstätte für die im Weltkrieg gefallenen Bürger der Stadt Triberg.

Jubiläumskonzert mit eurobrass

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Kirchensaal der Brüdergemeine, Do, 9.8., 19.30 Uhr: Das Bläserensemble „eurobrass“ (Bild) lädt zum 40-jährigen Bestehen am heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr zum Jubiläumskonzert in den Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine, Zinzendorfplatz 3 in Königsfeld ein. Der Eintritt ist frei, die Organisatoren und Aktuere freuen sich jedoch über jede Spende.

