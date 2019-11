Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Best of Dreigroschenoper 2071

Bild: Tim Dobrovolny

Villingen, Theater am Ring, Do, 7.11., 20 Uhr: Die Handlung von Bertold Brechts und Kurt Weills Oper kreist um den Konkurrenz- und Existenzkampf zweier Geschäftsleute in London. Die 1928 uraufgeführte Oper gehört zu den größten Erfolgen der Theatergeschichte. In der „2071“-Version überträgt der Charakterdarsteller Dominique Horwitz die Handlung auf die Zukunft und gewinnt den Brechttexten neue Denkdimensionen ab. Musikalisch mixt er die Originalsongs mit Stücken aus dem 20. Jahrhundert. Stückeinführung ist um 19.30 Uhr im kleinen Saal.

Literaturtage: Comic-Lesung mit Krieg und Freitag

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Stadtbibliothek, Do, 7.11., 19 Uhr: Aus einer Laune heraus hatte Tobias Vogel (Bild) angefangen, seinen Alltag in kleinen, sehr simpel gezeichneten Strichpersonen-Cartoons zu verarbeiten. Die lustigen Strichmännchen mit dem Titel „Krieg und Freitag“ wurden immer beliebter, so dass er in diesem Jahr den begehrten Grimme Online Award gewann. Der Eintritt ist frei.

Klassisches Konzert der Familie Uhde

Bild: Veranstalter

Bad Dürrheim, KWA Kurstift, Do, 7.11., 16 Uhr: Michael Uhde ist Professor für Klavier und Kammermusik an der Musikhochschule Karlsruhe und wird in Begleitung seiner Frau Sanja Uhde, eine angesehene und studierte Chellistin, beim diesjährigen klassischen Konzert Werke von Bach bis Chopin spielen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Premiere: Aufguss

Bild: TaT

Villingen, Theater am Turm, Fr, 8.11., 20 Uhr: Zwischen Sauna und Dampfbad kreuzen sich die Wege der Protagonisten und mit jedem Aufguss wächst die Anzahl der Missverständnisse, bis die Bademanteldiplomatie auf ihrem Siedepunkt zu explodieren droht. Kartenvorverkauf für 14 Euro bei Morys Hofbuchhandlung.

Duo Blözinger – ERiCH!

Bild: Veranstalter

Drei Bands rocken für „Sternschnuppe“

Bild: Veranstalter

Schwenningen am Neckar, Neckarhalle, Fr, 8.11., 19.30 Uhr: Mit einem großen Benefizkonzert verfolgen die drei Bands Crossage, The SoulMachine (Bild) und Sometimes in Nowhere das eine Ziel: das neue Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe zu realisieren. Tickets beim Kulturamt und an der Abendkasse.

Herbstkonzert des Laetitia-Chores

Bild: Veranstalter

Kunsthandwerkermarkt

Bild: Veranstalter

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Fr/Sa, 8./9.11., 18/10 Uhr: Zum 10. Mal sind insgesamt elf Aussteller mit ihren handgefertigten Waren aus Holz, Stoff und vielem mehr vertreten. Am Samstag ab 21 Uhr stehen die Accapella Ensembles „hick ups“ und „groovin“ high“ auf der Bühne.